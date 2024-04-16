Эксперт рассказал, как Эстония может помочь Украине быстро восстановить разрушенную энергосистему
Доктор энергетических наук, создатель хаба "Enerhack“ Игорь Крупенский впервые на Delfi выступил на тему войны. Российские ракеты и дроны планомерно уничтожают украинскую энергетику. Может ли Эстония чем-то помочь в этой ситуации государству, оказавшемуся под агрессивным ударом географического соседа?
Если мы говорим о тепловой энергетике, то, разумеется, это бьет очень сильно по жизни гражданских людей - все еще продолжается сезон отопления плюс с помощью инфраструктуры центрального отопления (котельные, ТЭЦ, теплотрассы) в здания поступает и горячее водоснабжение - люди будут оставаться и без него.
На прошлой неделе местами по ночам в Украине была температура около нуля. Это очень серьезная проблема - например, при температуре -5 градусов без отопления многоквартирный дом может функционировать лишь 16-20 часов. Дальше замерзнет вода в радиаторной системе, полопаются трубы, и дом будет непригоден для будущего использования. Единственный вариант - сливать воду из радиаторной системы, но в этом случае проживать в здании всё равно будет невозможно. В плане возможных решений - если разрушаются теплотрассы, максимально оперативно строить временные трассы. Если повреждается котельная или ТЭЦ, запускать резервные мощности (например, газовые котельные или котельные на масле).
В обычной ситуации центральное теплоснабжение является более разумным решением, чем локальное отопление, но в случае военных условий я бы посоветовал многоквартирным домам задуматься о каком-то дополнительном локальном решении отопления - например, дизельная котельная или тепловой насос. Во время войны было очень много видео о том, как жители Украины начали активно запасаться электрическими генераторами (чтобы иметь свет и возможность пользоваться электроприборами). Теперь настала пора задуматься и о тепловой энергии.
Как должно действовать правительство или муниципалитет, чтобы скорее восстановить инфраструктуру? Могу привести пример из мирной Эстонии - если у нас случается авария на теплотрассах (в основном из-за старости - остались некоторые участки которым уже 50 и 60 лет), её ремонт занимает несколько дней. Но в нашем случае у нас готовы ремонтные бригады, и есть материал, который можно использовать для ремонта. В реалиях Украины повреждения теплотрасс случаются на сотни метров, не хватает материалов для ремонта, а если же снаряд падает на котельную или ТЭЦ, то ремонт может затянуться на месяцы. Из советов - необходимо иметь надежные поставки комплектующих, а также оперативные ремонтные бригады, которые готовы и могут в условиях войны оперативно ремонтировать инфраструктуру.
Если мы говорим о тепловой энергии, то веерные отключения особо не помогут, и потоки горячей воды тяжелее перераспределять (по сравнению с линиями электроснабжения). Необходимы ресурсы (как денежные, так и инженерные) для внедрения в больших городах резервных мощностей для производства тепла - котельные на масле, на газе. Их можно ставить в разных концах тепловой сети и включать в те моменты, когда основные источники подвергаются атакам.
Как могла бы Эстония поучаствовать в восстановлении инфраструктуры? Я думаю, что у Эстонии есть как инженерная компетенция для помощи (например, гидравлическое моделирование тепловой сети для анализа различных планов переключений источников на случай атак), так и материальная - буквально на прошлой неделе в прессе была новость о том, что наша компания Enefit Power демонтировала первый энергоблок Эстонской ТЭЦ в Нарве и отправит ее самое важное оборудование в Украину, чтобы можно было восстановить разрушенный в результате атак энергоблок мощностью 200 МВт.
Поставка материалов и комплектующих - ключевой момент. Их действительно нельзя купить в магазине, и есть два варианта - или демонтировать с какой-то существующей ТЭЦ в Европе (тогда вопрос ремонта может занять от нескольких месяцев до полугода) или же производить - но тогда срок ремонта может подойти ближе к 1 году. Очень важно иметь возможность производства тепловой энергии уже к следующему отопительному сезону, который начнется в конце сентября.
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