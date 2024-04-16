Эксперт рассказал, как Эстония может помочь Украине быстро восстановить разрушенную энергосистему

Если мы говорим о тепловой энергетике, то, разумеется, это бьет очень сильно по жизни гражданских людей - все еще продолжается сезон отопления плюс с помощью инфраструктуры центрального отопления (котельные, ТЭЦ, теплотрассы) в здания поступает и горячее водоснабжение - люди будут оставаться и без него.

На прошлой неделе местами по ночам в Украине была температура около нуля. Это очень серьезная проблема - например, при температуре -5 градусов без отопления многоквартирный дом может функционировать лишь 16-20 часов. Дальше замерзнет вода в радиаторной системе, полопаются трубы, и дом будет непригоден для будущего использования. Единственный вариант - сливать воду из радиаторной системы, но в этом случае проживать в здании всё равно будет невозможно. В плане возможных решений - если разрушаются теплотрассы, максимально оперативно строить временные трассы. Если повреждается котельная или ТЭЦ, запускать резервные мощности (например, газовые котельные или котельные на масле).

В обычной ситуации центральное теплоснабжение является более разумным решением, чем локальное отопление, но в случае военных условий я бы посоветовал многоквартирным домам задуматься о каком-то дополнительном локальном решении отопления - например, дизельная котельная или тепловой насос. Во время войны было очень много видео о том, как жители Украины начали активно запасаться электрическими генераторами (чтобы иметь свет и возможность пользоваться электроприборами). Теперь настала пора задуматься и о тепловой энергии.