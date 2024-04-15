Мнение
15.04.2024, 14:35

Хельве Сяргава: ценой поста мэра стала должность директора Певческого поля

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Helve Särgava
Keskerakonna liige
Осиновского выбрали мэром Таллинна по итогам третьего тура голосования
Осиновского выбрали мэром Таллинна по итогам третьего тура голосования
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Бывший судья и депутат Таллиннского горсобрания Хельве Сяргава высказала свое мнение относительно прошедших выборов мэра Таллинна.

Действительно, у меня как у политика со стажем и юриста тоже возник вопрос, когда с первого раза Осиновский не набрал нужных ему 40 голосов, как же должна выглядеть дальнейшая процедура?

Было видно, что возникла лёгкая паника, депутаты новой коалиции собирались и обсуждали случившееся, пытаясь понять, кто же эти два депутата, которые не проголосовали за Осиновского. Подумалось: в правовом государстве нормально, если у человека есть своё мнение, так и работает демократия.

Тогда 40 депутатов решили, что будет повторное голосование. Житель Таллинна спрашивает, были ли долгий перерыв и новое голосование связаны с тем, что искали новые голоса, чтобы обмануть народ. Совсем неудобно стало, когда нового мэра не выбрали и со второго раза.Вновь перерывы, разговоры в зале, как заставить людей доказать их лояльность и должны ли депутаты (а голосование тайное) сфотографировать свои бюллетени.

Возник вопрос: я всё же в Таллиннском горсобрании или в другой стране, быть в которой не хочется. У меня возник вопрос, является ли фотографирование бюллетеней законным. Пара депутатов, которые показывали фото своих бюллетеней, попались на этом. Конечно, у человека есть право фотографировать, но есть ли у него право нарушать тайну голосования? Житель Таллинна пишет, что по его сведениям коалиция ходила собирать голоса, и называет это покупкой голосов. У него якобы имеются фотографии, где Пяртель Пеэтер Пере и другие руководители пытаются повлиять на депутатов перед голосованием. Не хотелось бы в это верить, но перед третьим туром голосования в зале возник депутат от Центристской партии Урмо Саареоя, который проголосовал и исчез. Моё предположение состоит в том, что Саареоя начал волноваться о своей должности директора Певческого поля и потому поспешил поклониться новой власти. Так новая коалиция набрала за Осиновского 41 голос.

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