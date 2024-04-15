Все больше регионов РФ страдают от наводнения

В России паводок охватывает все больше территорий. В Томской области за минувшие сутки повысился уровень воды в реках Томь и Обь, при этом в двух пунктах наблюдения превышены опасные отметки, сообщила в понедельник, 15 апреля, пресс-служба регионального ГУ МЧС. Уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала в Томске повысился на 14 см, составив 761 см при опасной отметке 750 см, а в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района данный показатель увеличился на 45 см до 952 см при опасной отметке 864 см.

Кроме того, сообщается о затоплении сотен приусадебных участков и жилых домов в нескольких селах и деревнях. Ожидается, что в Томске 15-17 апреля продолжится подъем уровня воды в Томи, при этом возможно достижение опасной отметки 890 см в районе Лагерного сада. В Томском районе Томской области объявили режим ЧС в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях, заявил в Telegram глава районной администрации Вячеслав Черноус. "Таким образом, режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений", - указал он.

Курганская область: уровень воды в Тоболе резко растет

Между тем, в Кургане уровень реки Тобол поднялся до 646 см, только за два часа показатель возрос на 15 см, сообщило областное правительство. Кроме того, уровень воды поднимается в населенных пунктах Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Бараба Кетовского округа. "В районе Кетова - плюс 25 см за 2 часа, в районе населенного пункта Крюкова и Санаторная - плюс 30 см за 2 часа", - отмечается далее. Губернатор Курганской области Вадим Шумков указывал, что в Кургане при шестиметровом уровне воды в Тоболе начнется подтопление правобережной части города.

В области уже подтоплены более 300 домов и 570 приусадебных участков в пяти муниципальных округах, указывает курганское ГУ МЧС. В Курганской области 8 апреля введен режим ЧС. Пик паводка в Кургане прогнозировался на 14-15 апреля.