3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

Дело тянулось 6 лет, а взятки, которые брал Бессеберг, уже стали легендарными: встречи с проститутками, вылазки на охоту и дорогие часы, Sports.ru.

Бессеберга приговорили к трем годам и конфискации

В 2018-м Бессеберга обвинили в коррупции и заподозрили, что в течение 9 лет до этого он помогал России в разных вопросах. Сначала речь шла о сокрытии допинг-проб биатлонистов, но это доказать не удалось.

А вот получение взяток вызывало куда меньше вопросов. В 2023-м Ококрим (подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии) предъявило Бессебергу официальные обвинения.

Слушания стартовали в январе 2024-го. И получились масштабными и долгими. В качестве свидетелей позвали нынешнего президента IBU Олле Далина, генсека Макса Кобба, Николь Реш (ее по делу о коррупции оправдали), бывших президентов национальных федераций и даже Григория Родченкова.

Бессебергу грозило до 10 лет лишения свободы за коррупцию в больших размерах. В итоге обвинение запросило наказание в виде заключения на 3 года и 7 месяцев. Вердикт суда провинции Бускеруд оказался мягче – три года и один месяц тюрьмы.

Вторая часть наказания – конфискация 1,41 миллиона крон (около 130 тысяч долларов). Обвинение просило еще и о штрафе в миллион крон.

Для 78-летнего Андерса три года – внушительный срок. К слову, возраст при вынесении вердикта не учитывали, а вот длительность самого процесса сыграла роль.

Бессеберг уже обжаловал решение: „Я разочарован и удивлен приговором, а также некоторыми приведенными причинами. Я обжалую приговор на месте“.

„Мы категорически не согласны с вердиктом и аргументацией. Удивлены, что ему вообще не поверили. Они предпочли брать во внимание исключительно то, что говорит против него, но упустили из виду то, что говорит в его пользу“, – негодовал адвокат Миккель Тофт Гимзе.

По мнению суда, Бессеберг не проявил достаточной осознанности. Он не соглашался с обвинениями, и, по словам очевидцев, вел себя агрессивно по отношению к Ококрим.