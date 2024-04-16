Телефон, купленный за рубежом или у неофициального посредника, в Эстонии может не работать как положено(7)
Немало местных потребителей сталкивались с ситуацией, когда смарт-устройство, недорого купленное в чужой стране или у неофициального посредника, не позволяет пользоваться всеми предлагаемыми в Эстонии услугами мобильной связи.
Причина в том, что производители телефонов разделили для себя мир на разные регионы. Из-за этого при разработке программного обеспечения телефона для определенного региона внимание уделяется только тому, чтобы телефон работал именно в этом конкретном регионе.
Поэтому может случиться так, что телефон, предназначенный для использования на рынке, например, США, Китая, Португалии или даже Чехии, „не признает“ все услуги, предлагаемые в Эстонии.
„Поэтому местные операторы мобильной связи не могут гарантировать, что телефон, произведенный для другого региона, также будет без проблем работать в мобильных сетях Эстонии“, – прокомментировал Танель Пеэп, руководитель технического обслуживания Telia Eesti.
Существуют различные практические примеры и причины того, что может случиться с устройством, предназначенным для другого региона. Например, в таком устройстве может не работать Mobiil-ID, а также звонки 4G или VoLTE, а в некоторых случаях и платежные решения, связанные с 5G и NFC.
Кроме того, телефоны, не предназначенные для данного региона, могут не поддерживать используемые в Эстонии частоты мобильной сети, а это может означать, что территория для использования телефона как средства связи уменьшится вдвое.
Руководитель сферы продаж товаров Telia Лаура Куусик добавляет, что проблемы потребителей не ограничиваются телефонами, купленными за рубежом. Участились случаи, когда проблематичными оказывались, например, устройства, купленные в различных интернет-магазинах и изготовленные для другого региона.
„На самом деле, мы уже много лет сталкиваемся с ситуациями, когда потребитель купил телефон у неофициального посредника по очень доступной цене, но после подключения устройства к местной мобильной сети оказывается, что многие функции телефона не работают должным образом. К сожалению, в этом случае даже мобильный оператор не всегда может помочь“, – сказала Куусик.
Руководитель технического обслуживания Telia Танель Пеэп подчеркивает, что все продаваемые в Telia телефоны перед поступлением в продажу проходят соответствующие разработки и тесты в сотрудничестве с производителями устройств.
„Мы работаем в сотрудничестве с производителями устройств, чтобы устройства были максимально совместимы с сетью и услугами Telia, а в некоторых случаях – с сетями и услугами, используемыми в Эстонии в целом. Это позволяет нам гарантировать, что устройство сможет использовать все частоты 5G, используемые в Эстонии, что оно поддерживает звонки VoLTE, то есть звонки в сети 4G, или что Mobiil-ID наверняка будет работать. Известно, что неофициальные продавцы телефонов сами не проводят такие тесты“, – отметил Пеэп.
Преимущества официального продавца устройства перед неофициальным местом покупки (на примере Telia)
В сотрудничестве с производителями устройств все продаваемые устройства протестированы на соответствие местным условиям;
Имеется гарантийная поддержка и возможность сдачи устройства для обслуживания. Например, во многих неофициальных интернет-магазинах этих услуг нет или за ними придется обратиться в другую страну, в зависимости от оригинального происхождения устройства;
При ремонте и/или обслуживании устройства клиенту по возможности предлагается замещающее устройство;
После покупки устройства имеется поддержка пользователей для решения различных вопросов и проблем;
Пользователь может воспользоваться услугой страхования устройств Telia, которая покрывает самые разные риски, начиная с кражи и заканчивая потерей или повреждением устройства;
Старое устройство можно использовать в качестве первого взноса при покупке нового устройства, благодаря чему можно выгоднее получить новое устройство.
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