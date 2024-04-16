Телефон, купленный за рубежом или у неофициального посредника, в Эстонии может не работать как положено

Причина в том, что производители телефонов разделили для себя мир на разные регионы. Из-за этого при разработке программного обеспечения телефона для определенного региона внимание уделяется только тому, чтобы телефон работал именно в этом конкретном регионе.

Поэтому может случиться так, что телефон, предназначенный для использования на рынке, например, США, Китая, Португалии или даже Чехии, „не признает“ все услуги, предлагаемые в Эстонии.

„Поэтому местные операторы мобильной связи не могут гарантировать, что телефон, произведенный для другого региона, также будет без проблем работать в мобильных сетях Эстонии“, – прокомментировал Танель Пеэп, руководитель технического обслуживания Telia Eesti.

Существуют различные практические примеры и причины того, что может случиться с устройством, предназначенным для другого региона. Например, в таком устройстве может не работать Mobiil-ID, а также звонки 4G или VoLTE, а в некоторых случаях и платежные решения, связанные с 5G и NFC.

Кроме того, телефоны, не предназначенные для данного региона, могут не поддерживать используемые в Эстонии частоты мобильной сети, а это может означать, что территория для использования телефона как средства связи уменьшится вдвое.

Руководитель сферы продаж товаров Telia Лаура Куусик добавляет, что проблемы потребителей не ограничиваются телефонами, купленными за рубежом. Участились случаи, когда проблематичными оказывались, например, устройства, купленные в различных интернет-магазинах и изготовленные для другого региона.

„На самом деле, мы уже много лет сталкиваемся с ситуациями, когда потребитель купил телефон у неофициального посредника по очень доступной цене, но после подключения устройства к местной мобильной сети оказывается, что многие функции телефона не работают должным образом. К сожалению, в этом случае даже мобильный оператор не всегда может помочь“, – сказала Куусик.