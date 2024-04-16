Лучше, чем у латвийцев, хуже, чем у финнов. Какую оценку своему здоровью дают жители Эстонии?

Самыми здоровыми считают себя жители Ляэнеского и Харьюского уездов, людей с длительным заболеванием больше всего в Ида-Вируском уезде

По словам Реммельг, за два десятилетия, пока проводился сбор данных в рамках социального исследования, произошло много положительных изменений. „Если среди молодежи доля людей с хорошим или очень хорошим здоровьем увеличилась на несколько процентов, то среди людей среднего или пожилого возраста доля таких людей увеличилась примерно на 10%. Радует также то, что среди людей старше 65 лет значительно увеличилась доля тех, кто не имеет ограничений в повседневной деятельности ввиду состояния здоровья“, — сказала аналитик.

Как известно, с возрастом здоровье ухудшается. При этом наблюдаются некоторые различия в ответах мужчин и женщин. Исследование показало, что в возрастной группе 25–34 лет хорошее или очень хорошее здоровье имеет столько же женщин, сколько и в более молодой возрастной группе (85%). Напротив, среди мужчин этого возраста свое здоровье оценивают очень хорошим или хорошим только 80%. Еще одно различие между мужчинами и женщинами наблюдается в возрастной группе 55–64 лет: женщины среднего возраста дают лучшую оценку своему здоровью, чем мужчины среднего возраста. Однако среди населения старше 65 лет женщин с плохим или очень плохим здоровьем больше, чем мужчин. Последний факт может быть обусловлен более высокой продолжительностью жизни женщин.

“В целом можно сказать, что доля людей, имеющих какое-либо длительное заболевание, стала на несколько процентов больше, чем 20 лет назад: в 2004 году таких людей было 41%, в 2023 году — 47%. Однако положительным является тот факт, что на несколько процентов увеличилась доля и тех, кто оценивает свое здоровье как очень хорошее или хорошее: в 2004 году таких людей было 50%, в 2023 году — 56%“, — объяснила Реммельг. Аналитик признала, что за последние 20 лет лучшим годом был 2020, когда целых 59% людей оценивали свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

Согласно данным прошлого года, больше всего своим здоровьем довольны жители Ляэнеского (62,5%) и Харьюского (62,4%) уездов, а также жители Таллинна (62,1%). Наименьшая доля людей, оценивающих свое здоровье как хорошее или очень хорошее, наблюдается в Ида-Вируском уезде (37,9%). Менее всего своим здоровьем довольны жители Пылваского уезда, из которых 24% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое.

Длительными считаются такие заболевания или проблемы со здоровьем, которые длятся или предположительно будут длиться 6 месяцев или более. Подразумевается как физическое, так и психическое здоровье. Длительными заболеваниями больше всего страдают жители Ида-Вируского уезда (62,5%), в этом же уезде свое здоровье оценивают как плохое или очень плохое 22,7% жителей. В Валгаском уезде доля жителей старше 16 лет с длительно протекающими заболеваниями составляет 58,6%, в Выруском — 55,1%, в Ярваском — 53,3% и в Пылваском уезде — 53,2%. Наименьшая доля страдающих длительными заболеваниями отмечается среди жителей Харьюского уезда (39,9%) и Таллинна (40,1%).

Реммельг объяснила, что в разных уездах оценки здоровья связаны с возрастом населения, однако состояние здоровья людей зависит и от других факторов, например условий жизни и труда, а также окружающей среды. „Чем старше население, тем больше доля людей с длительными заболеваниями. В Ида-Вируском уезде есть и другие проблемы: различные крупные промышленные предприятия оставили свой след экосистеме и таким образом напрямую повлияли на оценку здоровья местными жителями“, — объяснила Реммельг.

Как обстоят наши дела по сравнению с другими странами Европы?

Методика социального исследования является единой по всей Европе, что позволяет сопоставить наши оценки здоровья с оценками в других странах Европы. „К сожалению, еще не все страны получили свои данные за 2023 год, но у нас есть возможность изучить данные 2022 года. Если в Эстонии свое здоровье оценивают хорошим или очень хорошим 58% людей, то в Литве такую же оценку своему здоровью дало 48% людей, при этом средний показатель по Европе составляет 68%. Больше всего людей (80%) с очень хорошим или хорошим здоровьем живет в Ирландии и Швеции“, — объяснила аналитик.

Более детальные данные опубликованы в базе данных Департамента статистики и в разделе статистики здоровья .

Социальное исследование Эстонии 2024 года продлится до 19 мая 2024. Если Вы получили приглашение для участия в исследовании, просим найти возможность и заполнить анкету исследования.

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