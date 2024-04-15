Гайки для военного флота: как европейский бизнес помогает России строить корабли

Еще ранее, в 2014 году, с верфью отказался сотрудничать MTU — немецкий производитель двигателей для малых ракетных кораблей проекта 21631 „Буян-М“.

На этих военных кораблях используются детали, произведенные в ЕС, несмотря на санкции , которые наложили на Зеленодольскую верфь в марте 2019 года. Тогда Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло верфь в санкционный список в связи с „неоправданной атакой на украинские корабли в Керченском проливе“ 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли, совершавшие переход переход из Одессы в Мариуполь, были силой захвачены российскими военными.

Еще один корабль, полностью построенный на Зеленодольском заводе, — ракетный катер на воздушной подушке „Самум“. Он также участвует в войне с Украиной, был атакован и поврежден у берегов Крыма в середине сентября 2023 года, но не затонул.

Именно Зеленодольский завод (здесь и далее — по таможенным данным из базы Import Genius) в 2017 году закупил для «Котова» втулки для болтов и устройство для впрыска забортной воды (это часть системы охлаждения двигателя) у нидерландского производителя Discom.

Один из них — тот самый «Сергей Котов», который в марте был потоплен украинскими безэкипажными катерами. Правда, физически «Котов» был построен на заводе в Керчи, но проект разрабатывали на Зеленодольском заводе и там его считают своей продукцией.

Отметил президент и коллектив Зеленодольской верфи в Татарстане. Этот завод — не самая крупная в России верфь, но он является частью российского военно-промышленного комплекса и строит в том числе военные корабли.

Путин тогда заявил, что корабли такого типа раньше „наносили удары по позициям боевиков в Сирии“ из акватории Каспийского моря, а сейчас бьют крылатыми ракетами по Украине.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин прибыл на „Северную верфь“ в Санкт-Петербурге, чтобы поднять флаг на трех новых кораблях военно-морского флота. Среди прочих на воду спускали малый ракетный корабль „Наро-Фоминск“.

Как Русской службе Би-би-си рассказал экс-глава хорватской компании Adria Winch Миливой Перузович, компания работает в России уже более 20 лет: «Изначально мы начинали работу на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге и постепенно мы распространили наши связи на всю Россию».

Осуществлять поставки подсанкционной верфи могут помогать партнеры из Хорватии — в частности, в таможенных данных удалось найти упоминание хорватской компании Adria Winch.

Сами производители оборудования часто не располагают данными, кто является конечным получателем товара, и не всегда могут удостовериться, что оборудование не попадет на подсанкционные предприятия.

Но завод продолжил закупать оборудование в Евросоюзе и США. Это стало возможно благодаря поставкам через фирмы-посредники, некоторыми из которых подсанкционная верфь владеет совместно с партнерами из Евросоюза.

После начала полномасштабного вторжения в Украину верфь практически сразу попала под санкции ЕС — в марте 2022 года.

Так в апреле 2019 года в Ленинградскую область приехал груз от зарегистрированной в Латвии Marine systems SIA. Компания поставила оборудование от датских, немецких и нидерландских производителей для установки на ракетных кораблях проекта «Буян-М».

Эта компания производит, среди прочего, собственные двигатели для судов и кораблей, а также занимается поставками оборудования из-за рубежа. О сотрудничестве компании с ВМФ в России не раз писали в открытых источниках.

Но завод все же нашел решение, и поставки продолжались в 2020 и в 2021 годах — просто поставки деталей для кораблей ВМФ осуществлялись не напрямую, а через схемы с посредниками, например, по заказу предприятия «Морские пропульсивные системы».

Эти корабли входят в состав Каспийской флотилии, Балтийского и Черноморского флотов. В декабре 2023 года корабль „Наро-Фоминск“ этого проекта спускали на воду в присутствии Владимира Путина.

В большинстве данных, которые удалось найти Русской службе Би-би-си, поставки для верфи осуществляют хорватская Adria WInch для своих же российских дочек (зеленодольской или московской компаний). Миливой Перузович в разговоре с Би-би-си подтвердил, что после полномасштабного вторжения России в Украину хорватская компания перестала практиковать прямые поставки на верфи и начала проводить продажи через российскую дочку «Адрия Винч Зеленодольск».

После запроса Би-би-си Schneider Electric начали внутреннюю проверку. В пресс-службе компании подчеркнули, что они работают в соответствии с действующим законодательством.

Например, в августе 2022 года было поставлено оборудование, произведенное французским Schneider Electric — на верфь в Зеленодольске отправились электрические реле гидравлической буксировочной лебедки. Поставку совершила хорватская Adria Winch для «Адрии Винч в Москве».

Кроме зеленодольской дочки, хорватская компания также является единственной владелицей «Адриа Винч в Москве» — это предприятие также регулярно поставляет запчасти для Зеленодольской верфи.

И схема, которой сейчас пользуется верфь, устроена следующим образом. Зеленодольский завод входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс», которая, в свою очередь, принадлежит «Холдинговой компании «Ак Барс» — все компании зарегистрированы в Республике Татарстан. Частью Зеленодольской верфи владеет правительство Татарстана.

В 2016 году верфь вместе с хорватской судостроительной компанией Adria Winch создала в России совместное предприятие «Адриа Винч Зеленодольск» в рамках «программы импортозамещения».

После первых санкций в 2014 году, вспоминает Перузович, руководство компании решило продолжать сотрудничество с российскими партнерами: «Эти санкции сейчас кажутся просто смешными», — рассуждает в беседе с Би-би-си Перузович.

Последняя поставка для буксира 23120, которую удалось найти Русской службе Би-би-си, была в июле 2023 года. На этот раз груз для буксира приехал по заказу компании «Морские пропульсивные системы», зарегистрированной в Санкт-Петербурге, из Китая — на буксир поставили интерфейсную плату от шведского производителя Jowa. Поставку осуществила дочерняя компания Jowa, зарегистрированная в Шанхае, оборудование обошлось российским кораблестроителям в 7,5 тыс. долларов.

Для этого же судна была осуществлена и поставка финских запчастей — тогда же, в мае, в Москву прибыли некие электронные модули — запасные части к швартовому шпилю и сигнальная лампа. Всего за май 2022 года хорватские кораблестроители поставили в Россию запчастей к кораблю проекта 23120 на тысячу долларов.

Эти суда по своим характеристикам не могут считаться боевыми кораблями, но, будучи судами обеспечения, они являются участниками боевых действий. На одном из снимков, сделанных в мае 2022 года, видно, что на «Всеволоде Боброве» разместили зенитную установку «Панцирь С1».

В декларации было указано судно, для которого осуществлялась поставка, — проект 23120. Это суда тылового обеспечения, которые строятся на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Одно из них — «Всеволод Бобров» — принимало участие в боях за остров Змеиный.

В мае 2022 года хорватская Adria Winch поставила своей московской дочке партию оборудования как собственного производства, так и от других производителей из ЕС — например, в поставке от немецкого Spohn & Burkhardt были запасные части для швартового шпиля.

Благодаря номерам проектов судов, указанных в таможенных декларациях, становится ясно, что запчасти предназначаются именно для кораблей российского ВМФ и других силовых ведомств.

«Адрия Винч Зеленодольск» продавала оборудование в основном Зеленодольской верфи, но не только, — рассказывает Перузович. — Как мне известно, они также продавали оборудование и адмиралтейским верфям. После санкций мы перестали практиковать прямые поставки на верфи, и продажи шли через «Адрию Винч Зеленодольск». Но мы не знали, кто является конечным получателем оборудования».

В России планировали построить два таких судна — «Геннадий Дмитриев» для Черноморского флота и «Владимир Пялов» для Балтийского. Они пока не достроены.

Задача судов этого проекта — транспортировка боеприпасов и загрузка их на подводные лодки и надводные корабли, которые находятся в открытом море. Это сложные современные суда, они важны для современных военно-морских сил, которые совершают дальние походы.

Adria Winch — не единственная европейская компания, которая после полномасштабного российского вторжения в Украину продолжает поставлять запчасти для плавсредств военно-морского флота России.

Миливой Перузович открыто признает, что из-за санкций поставки в Россию осуществлялись не напрямую: «Мы нашли способ осуществлять поставки через третьи страны. Например, через Турцию, через компании-посредники в Россию. Я также установил связь с посредниками в Китае, и мы продолжали работу: таково было наше решение — продолжать работу [с партнерами в России]. Потому что санкции санкциями, а дела идут своим чередом. И так продолжалось до тех пор, пока мы не продали компанию».

Буксир строила верфь в Зеленодольске — для него в марте–сентябре 2022 года хорватская компания поставила зеленодольской дочке расходные материалы и запчасти для лебедок (это один из основных видов продукции Adria Winch) — электронные модули, стальные пружины, даже гайки и шайбы. Согласно стоимости запчастей, указанной в таможенных декларациях, эти поставки обошлись почти в 726 тыс. долларов.

Это российское силовое ведомство, которое участвует в войне в Украине и находится под европейскими санкциями с декабря 2022 года.

В таможенных декларациях компаний также удалось найти упоминания буксира проекта NE012, который не несет никакого вооружения, однако был построен и передан Росгвардии.

Кроме поставок для вспомогательного судна российского ВМФ, турецкие, китайские и зарегистрированные в Гонконге фирмы также активно поставляли оборудование Melcal российским компаниям-посредникам. Например, детали для атомоходов «Федор Ушаков» и «Евгений Примаков» — там в основном поставлялись запчасти для судовых кранов.

Главный офис компании Melcal, судя по их сайту, находится в Италии, но есть представительства, например, в Германии и Китае, а до недавнего времени — и в России.

Основным заказчиком деталей для таких судов стало «Торгово-промышленное объединение «Кронштадт». Судя по данным из открытых источников, торгово-промышленное объединение «Кронштадт», как и «Морские пропульсивные системы», как производит собственное оборудование для судов, так и активно ввозит детали из-за рубежа.

Оба судна проекта 20360M имеют такие краны. В таможенной декларации поставок запчастей для судна 20360M прямо говорится, что запчасти поставляются для судового крана этого судна. Производитель судового крана — итальянская компания Melcal. Значится Melcal и среди производителей запчастей, которые приехали для вспомогательного судна ВМФ в октябре.

Краны на этих судах — это один из важных инструментов снабжения: с их помощью из трюмов выгружаются различные грузы, которые потом транспортируются на военные корабли. Это не единственный, но один из самых эффективных способов загрузки в открытом море, а в случае больших боеприпасов, таких, как, например, крылатые ракеты — вообще единственный.

Источники издания назвали такой подход «непростой задачей». Отчасти подтверждая этот тезис, в октябре 2022 в Санкт-Петербург из Стамбула прибыл груз запчастей для судового крана судна 20360M — немецкие фильтры для масла от Hydac International и итальянские лампы почти на 13 тыс. долларов.

В марте 2023 года издание «Известия» сообщало, что суда вспомогательного флота российского ВМФ, в том числе суда проекта 20360M, в частности, «Геннадий Дмитриев», теперь будут строиться только из «отечественных комплектующих».

Они были заложены на заводе «Вымпел» в Рыбинске, но в июне 2022 года после спуска на воду «Геннадия Дмитриева» отправили для достройки в Севастополь.

Судя по данным из открытых источников, президент и акционер Adria Winch Миливой Перузович регулярно ездил в Россию с 2015 года — посещал и Мурманск, и Калининград, и Татарстан, в том числе матчи хоккейного клуба «АК Барс». В июле 2022 года, как сообщал портал Корабел.Ру, Перузович собирался встречаться с генеральным директором Окской судоверфи, чтобы обсудить детали строительства двух гражданских судов.

Компании, связанные с российским ВМФ, закупают товары у двух основных европейских поставщиков. Это хорватская Adria Winch и латвийская Marine Systems.

«Ростамфлот» заявил, что не зависят от поставок зарубежного оборудования и в 2023 году не подписывали контрактов с зарубежными поставщиками.

Для «Рунитора» и других заказчиков для атомоходов проекта 22220 турецкие компании привезли в Санкт-Петербург испанские сигнальные лампы и буксирный комплекс, немецкие и польские детали к системе пожаротушения, а также итальянские стеклоочистители. Всего на 16.5 млн долларов только за июнь–июль 2023-го.

Чаще всего заказчиком выступала санкт-петербургская «Рунитор» (входит в группу компаний «Морсудснаб», которая поставляет запчасти, в том числе российскому ВМФ).

Последние три — атомоходы проекта 22220, и для судов этого проекта запчасти продолжают поставляться из ЕС и США через турецкие и китайские компании.

Для «Атомфлота», и частично на деньги из бюджета Росатома на Балтийском заводе (который также находится под санкциями США и ЕС) в Санкт-Петербурге уже построены три судна — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Еще три — «Якутия», «Чукотка» и «Ленинград» — находятся в процессе строительства.

Однако «Атомфлот», которому принадлежат атомные ледоколы, с мая 2023 года находится под американскими санкциями как предприятие Росатома.

Ледоколы не могут считаться военными кораблями, хотя во времена СССР ледоколы проекта «Арктика» были спроектированы так, чтобы они могли участвовать в войне.

Перузович рассказал Би-би-си, что новые владельцы решили отказаться от поставок в Россию из-за возможных рисков, но при этом продолжают сохранять обязательства перед дочерней «Адриа Винч Зеленодольск». Сам Перузович планирует продолжать сотрудничество с Россией и заявил, что сейчас находится в поиске надежных партнеров.

В декабре 2023 года у хорватской компании сменилось руководство — компанию купила Global Offshore Engineering, тоже зарегистрированная в Хорватии. Местные издания сообщили, что новым владельцем стал Матко Зуанич. Он фигурирует как владелец также дочерних предприятий Global Offshore Engineering в Турции и ОАЭ.

Судя по отчетности Adria Winch за 2022 год, одним из основных покупателей оборудования была Россия . За 2022 год сумма поставок в Россию составила более 700 тыс. евро — 21% от общего числа операций Adria Winch. При этом в отчете за 2022 год компания указывает, что санкционные меры Европейского союза «оказывают прямое влияние» на ее деятельность.

Миливой Перузович: Я отказываюсь это подтверждать [смеется]. Сведения, которые вы обнаружили… Вы сделали хорошее исследование. Возможно, так и есть. Но я отказываюсь это подтверждать. Но я могу сказать следующее: у нас было совместное предприятие [с верфью в Зеленодольске] – «Адриа Винч Зеленодольск». И мы осуществляли поставки для них. А кому они продают – военным, или кому-то еще… Мне неизвестно. […] Но известно вам – даже лучше, чем мне.

Би-би-си: Из данных, которые мы обнаружили, следует, что хорватская «Адриа Винч» осуществляла поставки для российского ВМФ и силовых ведомств.

В разговоре с Би-би-си Перузович уходит от ответа, знал ли он, что оборудование из Европы предназначается российскому ВМФ:

В комментариях к этой новости на портале корабел.ру читатели упрекали руководство Хорватии в «антироссийской политике», на что пользователь с псевдонимом Peruzovic Milivoj (Перузович Миливой), парировал, что «Адрия Винч — это не Макдональдс. Наши связи глубже. […] с 2000 года, по 2014 год и постоянно, непрерывно до сегодняшнего дня» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Смолин нашел эти возможности, но не в Европейском союзе, а в России. От активов в Латвии он, судя по данным латвийского реестра юрлица, избавился, и сейчас владелицей Marine systems является Эвелина Смолина. Она не ответила на вопросы корреспондента Русской службы Би-би-си в фейсбуке, Би-би-си также не удалось связаться с Игорем Смолиным.

На сентябрь 2022 года, как выяснили журналисты, владельцем зарегистрированной в Латвии Marine Systems числился Игорь Смолин. На момент публикации он находился не в Латвии и «искал возможности для продолжения бизнеса где-либо еще в Европе».

О поставках через зарегистрированную в Латвии Marine Systems писали европейские расследователи еще в 2022 году. «Латвийское радио» и немецкое издание Correctiv также указывали на поставки европейского оборудования для кораблей российских ВМФ.

Это как запчасти для конкретных судов (суда обеспечения российского ВМФ, атомоходы «Федор Ушаков» и «Евгений Примаков»), так и поставки без уточнения проекта судна.

После начала войны в Украине оборудование Melcal отправляется в Россию не напрямую, а через Турцию, Гонконг или Китай. Всего с октября 2022 года по июль 2023-го российские компании потратили 255 тыс. долларов на оборудование компании, произведенное в ЕС.

А в ряде публикаций «Кронштадт» называют официальным партнером Melcal на российском рынке. При этом руководство торгово-промышленного объединения открыто заявляет о сотрудничестве с подсанкционными верфями, на которых строятся корабли российского ВМФ.

Стороны договорились о поставках в Россию и о производстве итальянского оборудования на российских мощностях.

В 2019 году сообщалось о том, что компания заключила соглашение с судостроительной корпорацией «АК БАРС» (куда входит Зеленодольская верфь) и торгово-промышленным объединением «Кронштадт».

Но Игорь Смолин продолжает контролировать российскую компанию с аналогичным названием «Марине системс», зарегистрированную в Санкт-Петербурге. Компания активно закупает судовое оборудование, произведенное в Германии, Японии и США. За 2023 год компания показала рекордную для себя прибыль в 11 млн рублей (против 1 млн в 2022-м).

При этом Игорь Смолин не позднее 2009 года подал прошение о гражданстве России и получил его.

Зарегистрированная в Латвии Marine Systems в 2023 году продолжала поставки в Россию, но в декларациях писали, что запчасти поставляются для судов гражданского назначения, хотя партнеры остались те же — они ранее ввозили запчасти для военных кораблей.

В компании Marine Systems не ответили на вопросы Би-би-си. Но источник, близкий к ней, рассказал, что в сентябре 2023 года многие сотрудники компании были уволены, а деятельность была практически остановлена «в связи с операцией России в Украине. Так как были клиенты в России, перестали идти заказы, деньги и материалы».

Последняя поставка, которую нашла Русская служба Би-би-си, дизельный генератор для компании «Морские пропульсивные системы», обошлась российским заказчикам в 32 тыс. долларов в июне 2023 года.

Прямые поставки

Зеленодольская верфь продолжает строить корабли для военно-морского флота. 2 апреля 2024 года министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что до 2025 года Зеленодольская верфь передаст ВМФ пять ракетных кораблей, а пятый патрульный корабль проекта 22160 — «Виктор Великий» — вскоре будет спущен на воду.

На этом корабле стоит дизельный двигатель немецкого производителя DEUTZ, который в июне 2019 года (то есть уже после того, как верфь попала в санкционные списки США) Зеленодольскому заводу поставила латышская Marine Systems.