Леверкузенцы пять раз занимали второе место в немецкой Бундеслиге (в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах) , но до желанного титула им не хватало совсем немного.

В этом сезоне они наконец-то добились своего, вчерашняя победа со счетом 5:0 над бременским „Вердером“ официально обеспечила им чемпионский титул. Форвард „Байера“ Виктор Бонифасе открыл счет с пенальти на 25-й минуте. Гранит Джака на 60-й минуте увеличил счет с передачи Бонифасе. Флориан Виртц на 68-й минуте сделал счет разгромным, на 83-й стал автором дубля, а на 90-й оформил хет-трик на глазах у 30 000 зрителей.

После пятого гола, болельщики ринулись на поле, и арбитр завершил матч.

„Это очень особенный момент для клуба. Впервые за 120 лет выиграть Бундеслигу – это нечто особенное, – сказал Хаби Алонсо, главный тренер, который привел „Байер“ к титулу. – Мы должны насладиться сегодняшним днем и отпраздновать его с нашими семьями, друзьями и болельщиками. Это был мой первый [полноценный] сезон в качестве тренера, и ощущения просто невероятные“.

За пять туров до конца чемпионата „Байер“ опережает прошлогодних чемпионов „Баварию“ на 16 очков.

„Байер“ установил рекорд топ-5 лиг, не проиграв в 43 матчах с начала сезона.

В последний раз леверкузенцы уступали в мае 2023 года. В текущем сезоне у них 38 побед и 5 ничьих во всех турнирах. Серия из 43 матчей без поражений с начала сезона – рекордная для топ-5 лиг. „Байер“ превзошел „Ювентус“, не проигрывавший на протяжении 42 матчей в сезоне-2011/12.

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