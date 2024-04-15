ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: волевая победа „Нымме Калью“, спасение „Транса“ и очередная победа „Левадии“

Тартуская „Таммека“ проиграл дома „Курессааре“

Стартовый матч тура состоялся в Тарту, где местная „Таммека“ проиграла со счетом 1:2 „Курессааре“.

В первом тайме гости повели в счете с преимуществом в два мяча, причем оба гола забил Глеб Певцов. На 76-й минуте Ахмед Башер сократил отстование в счете, но на большее хозяев поля не хватило.

„Левадия“ одержала свою шестую победу подряд

„Бело - Зеленые“ обыграли дебютанта высшей лиги, столичный „Нымме Юнайтед“ - 2:0.

„Левадия“ повела в счете на 26-й минуте, когда бразилец Фелипе замкнул прострел Михаэля Шённинга-Ларсена. На 51-й минуте Ричи Мусаба поставил победную точку.

Нарвский „Транс“ вырвал ничью у таллиннского „Калева“

Поединок, который состоялся на стадионе „Калев-Фама“, завершился со счетом 2:2. „Калев“ дважды выходил вперед, когда Александр Шведовский (58-я минута) и Онни Суутари (79-я) забили с пенальти. Однако „Транс“ благодаря голам Закария Бегларишвили (70-я минута) и Ири (83-я) смог уйти от поражения.

„Флора“ уверенно обыграла „Вапрус“

Действующий чемпион Эстонии на выезде обыграл пярнуский „Вапрус“ со счетом 3:1. После первого тайма „Флора“ выигрывала со счетом 3:0. Отличились Максим Калимуллин, Марк Андрес Лепик и Рауно Аллику. На 86-й мнуте Кевин Каубер сумел отыграть один гол, реализовав пенальти.

„Нымме Калью“ совершил камбэк в матче с „Пайде“

Уже на 10-й минуте городская команда „Пайде“ повела в счете, когда Андре Фролов сыграл на добивании после дальнего удара Роби Саармаа. Однако через десять минут Промис Давид сравнял счет. В самом начале второго тайма „Нымме Калью“ вышел вперед, когда Никита Баранов отправил мяч в собственные ворота. Футболисты „Пайде“ не смогли сравнять счет, и хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

Турнирная таблица:

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