ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: волевая победа „Нымме Калью“, спасение „Транса“ и очередная победа „Левадии“
В минувшие выходные в чемпионате Эстонии по футболу (Премиум лига) состоялся 6-й тур.
Тартуская „Таммека“ проиграл дома „Курессааре“
Стартовый матч тура состоялся в Тарту, где местная „Таммека“ проиграла со счетом 1:2 „Курессааре“.
В первом тайме гости повели в счете с преимуществом в два мяча, причем оба гола забил Глеб Певцов. На 76-й минуте Ахмед Башер сократил отстование в счете, но на большее хозяев поля не хватило.
„Левадия“ одержала свою шестую победу подряд
„Бело - Зеленые“ обыграли дебютанта высшей лиги, столичный „Нымме Юнайтед“ - 2:0.
„Левадия“ повела в счете на 26-й минуте, когда бразилец Фелипе замкнул прострел Михаэля Шённинга-Ларсена. На 51-й минуте Ричи Мусаба поставил победную точку.
Нарвский „Транс“ вырвал ничью у таллиннского „Калева“
Поединок, который состоялся на стадионе „Калев-Фама“, завершился со счетом 2:2. „Калев“ дважды выходил вперед, когда Александр Шведовский (58-я минута) и Онни Суутари (79-я) забили с пенальти. Однако „Транс“ благодаря голам Закария Бегларишвили (70-я минута) и Ири (83-я) смог уйти от поражения.
„Флора“ уверенно обыграла „Вапрус“
Действующий чемпион Эстонии на выезде обыграл пярнуский „Вапрус“ со счетом 3:1. После первого тайма „Флора“ выигрывала со счетом 3:0. Отличились Максим Калимуллин, Марк Андрес Лепик и Рауно Аллику. На 86-й мнуте Кевин Каубер сумел отыграть один гол, реализовав пенальти.
„Нымме Калью“ совершил камбэк в матче с „Пайде“
Уже на 10-й минуте городская команда „Пайде“ повела в счете, когда Андре Фролов сыграл на добивании после дальнего удара Роби Саармаа. Однако через десять минут Промис Давид сравнял счет. В самом начале второго тайма „Нымме Калью“ вышел вперед, когда Никита Баранов отправил мяч в собственные ворота. Футболисты „Пайде“ не смогли сравнять счет, и хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.
Турнирная таблица:
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