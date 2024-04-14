ФОТО | Лучшие бодибилдеры и фитнесисты Эстонии продемонстрировали свою впечатляющую мускулатуру на соревнованиях в Тарту

Тройку лидеров в категории фит-модель составили Лисандра Хелена Тылк, Виктория Ткаченко и Регина Круковская. В женском акробатическом фитнесе первое место заняла Карина Половникова. Второе место заняла Маргит Куузе, третье - Милена Артюшина. В женском артистическом фитнесе первое место заняла Регина Целик. За ней следуют Ксения Грабчук и Лисанна Лаанела.

В категории велнес-фитнеса (мастера) среди женщин старше 35 лет первое место заняла Анастасия Тойкка. Кармен Кийер, Мариан Мууга и Мариан Пунане составили тройку лидеров в категории бодифитнес (мастера) среди женщин старше 35 лет. Ольга Савельева заняла первое место в категории фитнес-бикини (мастера) среди женщин старше 35 лет. Второе и третье места заняли Татьяна Холм и Анника Усин соответственно.

В соревнованиях среди мастеров-мужчин (ветераны бодибилдинг) старше 40 лет первое место занял Андрей Абросимов, второе - Янек Поотсмаа. В соревнованиях среди мастеров-мужчин (ветераны классического бодибилдинга) старше 40 лет победу одержал Янек Поотсмаа.

Победу в велнес-фитнесе среди юниорок одержала Сандра Хейнасту. В мужском бодибилдинге среди юниоров первое место занял Егор Олейник, а второе - Эвен Пуусепп.

В тройку лидеров среди юниорок 21-23 лет в категории фитнес-бикини до 169 см вошли Лисандра Хелена Тылк, Анна Калинина и Майла-Мирелле Пиндис. Оливия Хермлин победила в категории юниорок 21-23 года в фитнес-бикини выше 169 см. За ней последовали Анастасия Калашникова и Лаура-Йоханна Метсаталу.

В категории фитнес-бикини среди юниорок 16-20 лет ростом до 169 см победила Александра Чаплыгин. Следом за ней расположились Ангелина Воробьева и Хелери Таммемяги. Элизабет Вырк заняла первое место в категории фитнес-бикини среди юниорок 16-20 лет ростом выше 169 см. Второе место заняла Эвелин Вестеринен, третье - Крислин Маар.

В акробатическом фитнесе среди юниорок первое место заняла Маргит Куузе, второе - Милена Артюшина, третье - Лисандра Кягу. Тройку лидеров в юниорском артистическом фитнесе составили Ксения Грабчук, Эвелин Вестеринен и Дарья Друнченко.

В категории менс физик первое место занял Хендрик Кальме. Второе место занял Олег Смоленский, третье - Егор Ткачев. Сийм Сависаар, Хельми Брайек и Егор Олейник составили тройку лидеров в мужском классическом бодибилдинге. В мужском бодибилдинге первое место занял Олари Перлин, второе - Андрей Абросимов. В классическом бодибилдинге среди мужчин также победил Олари Перлин, за ним следует Хельми Брайек.

В женском бодифитнесе в категории до 166 см первое место заняла Мариан Мууга. Второе место заняла Эста Пильт, а третье - Мария Марианн Вахер. В бодифитнесе среди женщин ростом свыше 166 см победила Кармен Кийер, второе место заняла Мариан Пунане, третье - Мари Окс. Анастасия Тойкка, Кирке Олонен и Сандра Хейнасту составили тройку лидеров в велнес-фитнес.

В категории фитнес-бикини до 162 см победила Лисанна Лаанела, за ней следуют Ксения Грабчук и Ольга Савельева. В женской категории фитнес-бикини до 164 см первое место заняла Кристин Улевайно. Второе место с равным количеством очков заняла Карина Наруск, третье - Регина Целик. Александра Чаплыгин заняла первое место в фитнес-бикини в категории до 169 см. Второе и третье места заняли Керстин Лызлова и Аннели Тумсалу соответственно. Элизабет Вырк, Маарья Сандра Ромет и Анастасия Калашникова составили тройку лидеров в категории фитнес-бикини до 172 см. В категории фитнес-бикини среди женщин ростом выше 172 см было больше всего участниц. В упорной борьбе первое место заняла Оливия Хермлин, второе - Керту Мойсто, третье - Яне Таммеару.

Первое место в категории фит-пара заняли Александра Чаплыгин и Хендрик Кальме. За ними следуют Оливия Хермлин и Йоонас Вайно.

Оливия Хермлин стала абсолютной чемпионкой в фитнес-бикини среди юниорок. Кармен Кийер стала абсолютной чемпионкой в бодифитнесе. Александра Чаплыгин победила в абсолютной чемпионкой среди женщин в фитнес-бикини.

Тройку лидеров в общем клубном зачете составили спортивный клуб „Спарта“, тартуский клуб культуризма и фитнеса и HC Gym.

В ближайшие выходные наши спортсмены примут участие в чемпионате Литвы и в Nordic Cup.

Кульминацией сезона бодибилдинга и фитнеса станет чемпионат Европы, который пройдет в начале мая в Санта-Сусанне (Испания). По словам Эрго Метсла, президента Эстонской ассоциации бодибилдинга и фитнеса, в составе эстонской сборной есть претенденты на медали, как среди мужчин, так и среди женщин.

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