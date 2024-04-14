Украина приняла новый закон о мобилизации. Как это может помочь ей на фронте? И чем ответит Россия? Интервью военного эксперта Юрия Федорова

Теперь в течение 60 дней [с момента вступления закона в силу] все военнообязанные должны зарегистрироваться по фактическому месту жительства, сообщить все свои данные, [проинформировать государство о том] как с ними можно связываться, как их можно разыскать. Такое наведение элементарного порядка теоретически должно предотвратить раздражающие людей действия сотрудников военкоматов.

— Эти примеры хорошо известны — например, когда работники военкоматов хватают людей на улицах. Почему это происходит? Потому что большое количество граждан, потенциально подлежащих мобилизации, просто не находятся в поле зрения военкоматов: они нигде не зарегистрированы. Это характерно для любого [государства] бывшего Советского Союза, да и в Союзе человек тоже далеко не всегда жил в том месте, где он был прописан и где теоретически зарегистрирован в военкомате.

Еще есть положение, которое упорядочивает работу территориальных центров комплектации, что также должно навести порядок. Это снимет серьезное раздражение среди части населения Украины, которая вроде бы не уклоняется и не стремится куда-то сбежать, но их раздражает неразбериха, хаос и все, что характерно для работы военкоматов в силу головотяпства и отсутствия каких-то нормативных требований и правил для этой работы.

Проблемы могут возникнуть и у той части мужского населения Украины, которая находится за пределами страны, потому что без военного билета они лишаются права на обслуживание в консульских учреждениях, в том числе на получение нового паспорта и других документов, которые там делают.

— Да, конечно — если те правила, которые установлены новым законом, будут соблюдаться. Тут есть два момента. Первый — снижение призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Это уже само по себе расширяет пул возможных мобилизованных. Второй — вводятся правила, которые упорядочивают процесс мобилизации. Например, все мужчины, за исключением тех, кто по закону имеет право на отсрочку, обязаны всегда иметь при себе военный билет. Его отсутствие при любой проверке документов [на улице] может обернуться крупными неприятностями.

— В Украине ужесточаются правила мобилизации. По словам представителей ВСУ, это должно привести к увеличению числа мобилизованных и добровольцев. На ваш взгляд, это сработает?

Есть и другие проблемы. Не знаю, решены ли они в этом законе. Это проблемы с добровольцами. Человек может захотеть быть добровольцем, но по каким-то своим причинам хотеть либо пойти в те войска, которые кажутся ему наиболее привлекательными, либо попасть в ту часть или бригаду, которые ему больше нравятся. А его могут направить куда угодно [без учета его пожеланий] — это тоже раздражающий фактор, и он должен быть учтен.

В этом законе был очень остро обсуждавшийся пункт, связанный с демобилизацией по истечении 36-месячного срока военной службы. Но если бы он был утвержден, значительную часть личного состава ВСУ нужно было уже в течение этого года отправить домой. В нынешней ситуации ВСУ себе этого, видимо, позволить не могут. И, естественно, это тоже раздражает людей.

— О каком приросте численного состава ВСУ в рамках мобилизации может идти речь?

— Данные, которые появляются в серьезных западных аналитических материалах, совершенно не соответствуют тем цифрам, которые часто мелькают в прессе для широкого использования. Необходимо призвать на военную службу порядка 200-300 тысяч человек, тогда это может стабилизировать фронт. Если, разумеется, они будут вооружены — это второй момент, его мы сейчас не обсуждаем.

— А какое на текущий момент соотношение численного состава ВСУ и российской армии именно в зоне боевых действий?

— Сейчас у россиян очень серьезное преимущество [в численности личного состава] — раза в 2-2,5, как я понимаю. Это непосредственно в зоне боев. Я могу привести только цифры, которые фигурируют в серьезных аналитических разработках [экспертов] Запада. В сухопутных и десантно-штурмовых войсках Украины плюс в морской пехоте насчитывается от 200 до 350 тысяч [человек], это наиболее серьезная оценка. Разброс колоссальный, почти в два раза. Значит, [точных данных] никто не знает, даже те люди, которые, как я понимаю, получают какую-то информацию из западных правительственных органов.