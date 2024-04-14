Хоккей
14.04.2024, 18:52

Юниорская сборная Эстонии по хоккею начала домашний ЧМ с крупного поражения

 
ФОТО: Catherine Kõrtsmik | Catherine Kortsmik

В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ стартовал юниорский (U-18) чемпионат мира по хоккею (первый дивизион, группа Б). В первом матче турнира сборная Эстонии проиграла команде Италии со счетом 0:4 (0:2; 0:1; 0:1).

Первый период завершился со счётом 2:0 в пользу итальянской сборной. Во втором периоде Италия забросила еще одну шайбу. В конце третьего периода итальянцы поставили победную точку, забросив четвертую шайбу.

В понедельник, 15 апреля, эстонские хоккеисты сыграют со Словенией.

Билеты на остальные матчи или проходку на весь турнир можно купить ЗДЕСЬ.

Победитель турнира поднимется в первую дивизию группы A на следующий год, в то время как команда, занявшая последнее место, опустится во вторую дивизию группы A.

Турнирная таблица:

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