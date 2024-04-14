ВИДЕО | Иран более пяти часов атаковал Израиль ракетами и дронами. Как это было
Иран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля, применив более 150 ракет и 170 беспилотников. Армия обороны Израиля заявила, что сбила большинство из них. При атаке незначительно повреждена авиабаза Неватим в пустыне Негев. Иран грозит нанести более массированный удар, если Израиль ответит на атаку.
Целью удара стал „крупный объект „Хизбаллы“ по производству оружия“ в районе Наби-Шит на северо-востоке Ливана, заявили израильские военные. Они уточнили, что удар стал ответом на атаки „Хизбаллы“ по территориям на севере Израиля в ночь на 14 апреля.
В ЦАХАЛ также отчитались об ударах по ряду военных объектов „Хизбаллы“ на юге Ливана. Вероятно, речь идет об ударах, которые Армия обороны Израиля наносила ночью и утром 14 апреля.
Как отмечает Times of Israel, всего в результате ночной атаки „Хизбалла“ выпустила около 40 ракет по северу Израиля.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив около 300 ракет и беспилотников. Атака стала ответом Ирана на израильский удар по иранской дипломатической миссии в Дамаске в начале апреля. Тогда, по данным Ирана, были убиты семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В Тегеране заявили, что при атаке на Израиль были повреждены две военных базы Израиля. В ЦАХАЛ утверждают, что 99% воздушных целей были сбиты, а иранские силы незначительно повредили авиабазу Неватим в пустыне Негев.
Атаку Ирана по Израилю поддержала группировка „Хизбалла“, запустив десятки ракет с территории Ливана, сообщали в ЦАХАЛ. „Хизбалла“ утверждала, что атаковала израильский военный объект на Голанских высотах — был ли нанесен ущерб, неясно.
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