Шесть человек погибли при нападении в торговом центре Сиднея. Нападавший убит; он, вероятно, страдал от психического расстройства(3)
Полиция Австралии назвала имя человека, напавшего на посетителей торгового центра, который расположен неподалеку от австралийского пляжа Бонди в Сиднее. В результате нападения погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.
Нападавший — по данным полиции, это 40-летний Джоэл Каучи — был застрелен полицейским.
Обыски в небольшом складском помещении, принадлежавшем ему в Сиднее, не пролили свет на возможный мотив, заявили в полиции Нового Южного Уэльса.
Власти заявили, что нападение, скорее всего, было „связано с психическим расстройством“ Каучи.
Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Уэбб сказала, что, по мнению полиции, у него „не было идеологических мотивов“.
Каучи ранее попадал в поле зрения полиции, но его ни разу не арестовывали и не привлекали к ответственности в его родном штате Квинсленд.
По данным полиции Квинсленда, в течение нескольких лет он вел бродячий образ жизни, а в 17 лет у него впервые было диагностировано психическое заболевание.
Нападение на торговый центр
В заявлении полиции Нового Южного Уэльса говорится, что „инцидент начался с того, что в Бонди-Джанкшен мужчина открыл стрельбу“.
„Незадолго до 16:00 [06:00 по Гринвичу, 8:00 МСК] из торгового центра Вестфилд-Бонди-Джанкшн поступили сообщения о нескольких пострадавших от ножевых ранений, туда были направлены службы экстренной помощи“.
Двое очевидцев рассказали агентству Reuters, что слышали стрельбу. Еще один сообщил, что видел лежащую на земле женщину, которая позже укрылась в ювелирном магазине.
На появившихся в соцсетях кадрах можно увидеть, как из здания выбегают люди, к месту происшествия направляется полиция и машины других экстренных служб.
На кадрах с камер наблюдения, показанных местными СМИ, видно, как по торговому центру бегает мужчина с большим ножом, а на полу лежат раненые люди.
Один из посетителей ТЦ рассказывает, что увидел женщину-полицейского и пошел за ней, а затем заметил, что в их сторону направляется человек, вооруженный „большим ножом“.
„Он начал двигаться в нашу сторону, и я только слышал, как она сказала ему опустить оружие. А затем она в него выстрелила. Если бы она его не застрелила, он бы продолжал бежать, он был на взводе“.
По словам свидетеля, все выглядело так, будто мужчина „пришел убивать“. Сам он видел два тела, мужчины и женщины, возле свадебного салона.
Еще одна посетительница ТЦ рассказала, что увидела толпу бегущих людей и услышала выстрел.
„Муж затащил нас в магазин Adairs, где женщина пыталась запереть двери, но не смогла, и мы пошли в кабинет, где закрылись изнутри и были там, пока за нами не приехала полиция“.
Премьер-министр Австралии сообщил, что его проинформировали о случившемся.
„К сожалению, сообщается о многочисленных жертвах, и все австралийцы в первую очередь думают о пострадавших и их близких“, — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
„Мы от всей души сочувствуем раненым и благодарим тех, кто ухаживает за ними, а также наших храбрых полицейских и сотрудников служб быстрого реагирования“, — добавил премьер.
Westfield Bondi Junction — один из крупнейших торговых комплексов Австралии — в субботу днем был заполнен покупателями.
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