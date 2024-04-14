Шесть человек погибли при нападении в торговом центре Сиднея. Нападавший убит; он, вероятно, страдал от психического расстройства

Нападавший — по данным полиции, это 40-летний Джоэл Каучи — был застрелен полицейским.

Обыски в небольшом складском помещении, принадлежавшем ему в Сиднее, не пролили свет на возможный мотив, заявили в полиции Нового Южного Уэльса.

Власти заявили, что нападение, скорее всего, было „связано с психическим расстройством“ Каучи.

Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Уэбб сказала, что, по мнению полиции, у него „не было идеологических мотивов“.

Каучи ранее попадал в поле зрения полиции, но его ни разу не арестовывали и не привлекали к ответственности в его родном штате Квинсленд.

По данным полиции Квинсленда, в течение нескольких лет он вел бродячий образ жизни, а в 17 лет у него впервые было диагностировано психическое заболевание.

Нападение на торговый центр

В заявлении полиции Нового Южного Уэльса говорится, что „инцидент начался с того, что в Бонди-Джанкшен мужчина открыл стрельбу“.

„Незадолго до 16:00 [06:00 по Гринвичу, 8:00 МСК] из торгового центра Вестфилд-Бонди-Джанкшн поступили сообщения о нескольких пострадавших от ножевых ранений, туда были направлены службы экстренной помощи“.

Двое очевидцев рассказали агентству Reuters, что слышали стрельбу. Еще один сообщил, что видел лежащую на земле женщину, которая позже укрылась в ювелирном магазине.

На появившихся в соцсетях кадрах можно увидеть, как из здания выбегают люди, к месту происшествия направляется полиция и машины других экстренных служб.

На кадрах с камер наблюдения, показанных местными СМИ, видно, как по торговому центру бегает мужчина с большим ножом, а на полу лежат раненые люди.

Один из посетителей ТЦ рассказывает, что увидел женщину-полицейского и пошел за ней, а затем заметил, что в их сторону направляется человек, вооруженный „большим ножом“.

„Он начал двигаться в нашу сторону, и я только слышал, как она сказала ему опустить оружие. А затем она в него выстрелила. Если бы она его не застрелила, он бы продолжал бежать, он был на взводе“.