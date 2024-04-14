Главком ВСУ Сырский заявил, что Россия хочет захватить Часов Яр до 9 мая

Российские силы ведут наступление на Часов Яр – важный опорный пункт украинской армии в Донецкой области – после захвата расположенной неподалеку от него Авдеевки.

Сырский написал в своем фейсбуке, что армия РФ «сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец – Донбасс, овладения населенным пунктом Часов Яр, создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации».

«Угроза остается актуальной с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая», – пишет Сырский.

Он утверждает, что украинские военные «буквально вгрызлись в землю» и ежедневно сдерживают атаки врага. По словам Сырского, «отдельные группы противника вышли к микрорайону «Новый», но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии».

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