ВИДЕО | Иран нанес массированный удар по Израилю. Было запущено более 200 беспилотников и ракет
Иран 13-14 апреля нанес массированный удар по Израилю, запустив более 200 беспилотников и ракет, пишет „Медуза“. Обстрел стал ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого были убиты офицеры Корпуса стражей исламской революции. В Израиле заявили, что 99% иранских ракет и дронов были сбиты. В Тегеране во время атаки на Израиль люди вышли праздновать на улицы с иранскими и палестинскими флагами.
Атака началась вечером 13 апреля, около 22 часов по таллиннскому времени. Первоначально сообщалось об атаке дронов (чтобы долететь из Ирана до Израиля, им нужно несколько часов), затем стало известно, что Иран запустил крылатые ракеты (на их полет требуется полтора-два часа). Представитель Совета по нацбезопасности США Эдриэн Уотсон сообщила, что по оценкам Вашингтона атака „продлится несколько часов“. В ЦАХАЛ говорили, что дроны планируют сбить до того, как они войдут в воздушное пространство Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Иран атаковал Израиль дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, всего были запущены более 200 ракет и беспилотников.
Государственные СМИ Ирана практически сразу подтвердили факт атаки, передает CNN. „В ответ на преступление сионистского режима, заключавшееся в нападении на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, ВВС КСИР поразили определенные цели на территориях сионистского режима с помощью десятков беспилотников и ракет“, — говорилось в заявлении КСИР, которое было зачитано по государственному телевидению. Агентство IRNA со ссылкой на источник сообщало, что помимо дронов и крылатых ракет также были запущены баллистические ракеты, однако эта информация в других источниках не нашла подтверждения.
Биньямин Нетаниягу сразу после атаки выступил с обращением к нации. Он отметил, что Израиль на протяжении многих лет готовился к прямому удару со стороны Ирана, и сейчас все оборонительные системы развернуты, а власти «готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении». «Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, население сильно», — заявил он. Премьер пообещал защитить страну от любой угрозы «спокойно и решительно».
Через несколько часов после атаки Иран объявил о ее «завершении». «Дело можно считать завершенным. Однако если израильский режим совершит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно более суровым», — сообщило в соцсети Х представительство Ирана в ООН. Там также предупредили, что США должны «держаться подальше» от конфликта между Ираном и Израилем. На тот момент дроны и ракеты еще не долетели до израильского воздушного пространства.
Десятки дронов были перехвачены силами США за пределами границ Израиля. Помимо этого, как сообщили источники израильских СМИ, беспилотники перехватывали самолеты ВВС Иордании. При этом часть дронов в итоге долетела до Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги. Вспышки в небе от сбитых дронов, сообщает CNN, наблюдались в районе Хайфы на севере Израиля, в районе Беэр-Шевы на юге, а также на аннексированных Голанских высотах и контролируемом Израилем Западном берегу. Известно об одном пострадавшем — это десятилетний мальчик, который был ранен обломками дрона или перехватчика ПВО. Анонимный израильский чиновник сообщил прессе, что в общей сложности были перехвачены 99% ракет и дронов, запущенных Ираном. «Однако тот факт, что Иран впервые со своей территории атакует Израиль, требует ответа — и он скоро последует», — отметил чиновник.
Прямой атаки Ирана по израильской территории ожидали последние несколько дней. Тегеран пригрозил ударить по Израилю в ответ на атаку израильтян на иранскую дипмиссию в Дамаске, в результате которой были убиты несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди. При этом источники в Вашингтоне сообщали, что по неофициальным каналам Тегеран давал понять, что не настроен на серьезную эскалацию и что удар будет «ограниченным“.
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