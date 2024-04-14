ВИДЕО | Иран нанес массированный удар по Израилю. Было запущено более 200 беспилотников и ракет

Атака началась вечером 13 апреля, около 22 часов по таллиннскому времени. Первоначально сообщалось об атаке дронов (чтобы долететь из Ирана до Израиля, им нужно несколько часов), затем стало известно, что Иран запустил крылатые ракеты (на их полет требуется полтора-два часа). Представитель Совета по нацбезопасности США Эдриэн Уотсон сообщила, что по оценкам Вашингтона атака „продлится несколько часов“. В ЦАХАЛ говорили, что дроны планируют сбить до того, как они войдут в воздушное пространство Израиля.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что Иран атаковал Израиль дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. По его словам, всего были запущены более 200 ракет и беспилотников.

Государственные СМИ Ирана практически сразу подтвердили факт атаки, передает CNN. „В ответ на преступление сионистского режима, заключавшееся в нападении на консульский отдел иранского посольства в Дамаске, ВВС КСИР поразили определенные цели на территориях сионистского режима с помощью десятков беспилотников и ракет“, — говорилось в заявлении КСИР, которое было зачитано по государственному телевидению. Агентство IRNA со ссылкой на источник сообщало, что помимо дронов и крылатых ракет также были запущены баллистические ракеты, однако эта информация в других источниках не нашла подтверждения.

Биньямин Нетаниягу сразу после атаки выступил с обращением к нации. Он отметил, что Израиль на протяжении многих лет готовился к прямому удару со стороны Ирана, и сейчас все оборонительные системы развернуты, а власти «готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении». «Государство Израиль сильно, ЦАХАЛ силен, население сильно», — заявил он. Премьер пообещал защитить страну от любой угрозы «спокойно и решительно».