ВИДЕО | Нарвская команда стала чемпионом Эстонии по хоккею и в новом сезоне сыграет в Континентальном кубке
Чемпионом Эстонии по хоккею сезона 2023/2024 стала нарвская команда „Паэмурру“, которая в пятой игре финальной серии, обыграла тартуский „Вялк 494“ (7:1).
Финальная серия стартовала в Нарве, чья местная команда выиграла регулярный чемпионат. Из игр, сыгранных в Нарве, „Паэмурру“ выиграл первую игру (6:3), но проиграла вторую (4:6). Затем серия переехала в Тарту, где в третьем матче серии победу одержали хозяева (6:5 ОТ).
Четвертую игру серии нарвская команда выиграла со счетом 10:2 и серия снова переехала в Нарву, где и определился новый чемпион Эстонии.
В решающем матче нарвская команда одержала разгромную победу со счетом 7:1.
В последний раз нарвский „Паэмурру“ становился чемпионом в сезоне 2016/2017.
Новоиспеченный чемпион получит право представлять Эстонию в Континентальном кубке в следующем сезоне.
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