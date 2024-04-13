ВИДЕО | Нарвская команда стала чемпионом Эстонии по хоккею и в новом сезоне сыграет в Континентальном кубке

Финальная серия стартовала в Нарве, чья местная команда выиграла регулярный чемпионат. Из игр, сыгранных в Нарве, „Паэмурру“ выиграл первую игру (6:3), но проиграла вторую (4:6). Затем серия переехала в Тарту, где в третьем матче серии победу одержали хозяева (6:5 ОТ).

Четвертую игру серии нарвская команда выиграла со счетом 10:2 и серия снова переехала в Нарву, где и определился новый чемпион Эстонии.

В решающем матче нарвская команда одержала разгромную победу со счетом 7:1.

В последний раз нарвский „Паэмурру“ становился чемпионом в сезоне 2016/2017.

Новоиспеченный чемпион получит право представлять Эстонию в Континентальном кубке в следующем сезоне.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.