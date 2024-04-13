ВИДЕО | На борту захваченного иранскими войсками грузового судна, возможно, находится гражданин Эстонии

Газета Hidustan Times со ссылкой на свои источники пишет, что на борту судна находится также гражданин Эстонии. В Министерстве иностранных дел Delfi сообщили, что это тревожная информация, которую власти Эстонии еще не подтвердили.

Сообщается, что находящийся на борту гражданин Эстонии является членом экипажа судна.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA подтвердило, что вертолет Революционной гвардии поднялся на борт корабля MSC Aries под португальским флагом и доставил его в иранские воды. Судно предположительно связано с Израилем, сообщает Reuters.

MSC, оператор судна, подтвердил, что Иран захватил его, и заявил, что „сотрудничает с соответствующими властями“ для его безопасного возвращения и благополучия 25 членов экипажа.

Информационное агентство Reuters подтвердило, что на предполагаемой видеозаписи захвата видно упомянутое судно, однако издание не смогло подтвердить дату записи видео.

В ответ на сообщения о захвате корабля официальный представитель израильских военных Даниэль Хагари заявил, что „Иран будет нести ответственность за последствия, поскольку он решил еще больше обострить ситуацию“.

Инцидент произошел на фоне роста напряженности в регионе. Иран пригрозил отомстить за авиаудар по его консульству в сирийской столице Дамаске 1 апреля, который, предположительно, был нанесен Израилем. В результате нападения погибли семь офицеров Революционной гвардии.

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает, что Иран нападет на Израиль „скорее раньше, чем позже“, и предупредил Тегеран не делать этого.

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