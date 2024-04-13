За рубежом
13.04.2024, 18:24

Финляндия решила закрыть морские пункты пропуска на границе с Россией

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Вид на Финляндию с залива
Вид на Финляндию с залива
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Согласно сообщению Федеральной таможенной службы России, движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено с 15 апреля для прогулочных судов, сообщает телеграм-канал Spektr Urgent.

Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио. В начале этого месяца Финляндия уже продлила закрытие сухопутной границы с Россией бессрочно, до отдельного уведомления. Новые ограничения власти страны объяснили необходимостью предотвратить нелегальную миграцию морским путем.

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