Ситуация на фронте для Украины ухудшается. Есть ли риск поражения в 2024 году?

„Одна из проблем, с которой сталкиваются украинцы, заключается в том, что россияне могут выбирать, где они будут задействовать свои силы, — говорит старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) доктор Джек Уотлинг. — Это очень протяжённая линия фронта, и украинцы должны быть в состоянии защитить её всю“.

Теперь ситуация радикально поменялась — Россия сосредотачивает свои войска и заставляет Киев гадать, где она собирается атаковать в следующий раз.

В прошлом году россияне точно знали, где Украина собирается атаковать — со стороны Запорожья на юг в сторону Азовского моря. Они реагировали соответствующим образом и успешно остановили украинское наступление.

И если это произойдет, есть риск, что российские войска прорвутся в те районы Украины, где ВСУ не смогут их остановить“.

„В какой-то момент этим летом, — говорит генерал Бэрронс, — мы ожидаем увидеть крупное российское наступление с намерением добиться большего, чем небольшое продвижение, возможно, с задачей прорыва украинских позиций.

К таким вооружениям относится планирующий боеприпас — модернизированная „тупая авиабомба“ советских времен, оснащенная оперением, GPS-наведением и фугасной взрывчаткой, которая наносит большой ущерб украинской обороне.

„Формат предстоящего российского наступления довольно ясен, — говорит генерал Бэрронс. — Мы видим, как Россия наносит удары по всей линии фронта, используя преимущество 5 к 1 в артиллерии и боеприпасах, а также перевес в живой силе, подкрепленный применением новых вооружений“.

Как оно будет выглядеть и каковы его вероятные стратегические цели?

Но ВСУ критически не хватает боеприпасов, войск и средств противовоздушной обороны. Широко разрекламированное контрнаступление в прошлом году не смогло выбить русских с захваченных ими территорий, и теперь Москва готовится к летнему наступлению.

До этого дело ещё не дошло.

„И когда дело дойдет до этого, станут ли люди дальше сражаться и умирать, чтобы защитить то, что невозможно защитить?“ — говорит он.

А сделать этого они не могут.

„Украинские военные потеряют позиции, — уверен Уотлинг. — Вопрос в том, насколько и каких населенных пунктов это коснётся“.

Вполне возможно, что российский Генштаб еще не решил, какое направление наступления выбрать в качестве главного. Но можно выделить три основных.

Харьков

„Харьков, конечно уязвим“, — говорит доктор Уотлинг.

Второй по величине город Украины, расположенный в опасной близости от границы с Россией, является заманчивой целью для Москвы.

В настоящее время Харьков подвергается ежедневным ударам со стороны России, а Украина не может создать надёжную систему ПВО, чтобы отразить смертоносные атаки беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

„Я думаю, что первой целью российского наступления в этом году будет прорыв в Донбассе, — добавляет генерал Бэрронс, — но взгляды российских военных будут прикованы и к Харькову, который находится примерно в 29 километрах от российской границы, и это главный приз“.

Сможет ли Украина продолжать функционировать как жизнеспособное образование, если Харьков падет? Да, говорят аналитики, но это будет катастрофическим ударом как по моральному духу, так и по экономике.

Донбасс

Территория восточной Украины находится в состоянии войны с 2014 года, когда поддерживаемые Москвой сепаратисты объявили себя „народными республиками“.

В 2022 году Россия незаконно аннексировала две области Донбасса — Донецкую и Луганскую. Именно здесь последние 18 месяцев проходила большая часть боевых действий.

Украина приняла спорное решение, приложив огромные усилия и затратив большие людские и материальные ресурсы, пытаясь удержать сначала город Бахмут, а затем Авдеевку.

В ходе этих боёв она потеряла и то, и другое, а также некоторые из своих лучших боевых подразделений.

В Киеве возражают: сопротивление привело к непропорционально высоким потерям у россиян.

Это правда, бои за эти населённые пункты прозвали „мясорубкой“.

Но у Москвы есть еще много войск, которые она может бросить в бой, а у Украины — нет.