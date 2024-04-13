КОММЕНТАРИЙ НЕДЕЛИ | Ало Раун: Зачем мы пытаемся пережить разочарование войной, отыгрываясь на местных русских?

Кроме страха войны, у людей открылись и другие душевные раны, даже разговоры о возможном нападении на Эстонию (пусть и через несколько лет) уже становятся нормой.

Помимо этого, у нас идет коллективная охота на ведьм, когда тех, кто говорит что-то „неправильное“ о войне в Украине, зажимают в тиски или даже изгоняют. В прошлый раз в зубы попался теперь уже экс-капитан нашей футбольной сборной Константин Васильев.

Мы подобны коллективному молотку, ищущему гвоздь, который можно забить. С тем подтекстом, чтобы можно было выразить разочарование войной здесь, отыгрываясь на местных русских. Начиная лишением права голоса, заканчивая переименованием РКЦ.

Когда эмоции и негатив взяли над нами верх? Почему мы видим мир таким черно-белым? Неужели это неизбежно, когда в тысяче километрах от нас идет война?