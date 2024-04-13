КОММЕНТАРИЙ НЕДЕЛИ | Ало Раун: Зачем мы пытаемся пережить разочарование войной, отыгрываясь на местных русских?
Эстонское общество словно находится в коллективном стрессе, вызванным военным напряжением. Такое чувство, что поскольку в Украине идет война, мы не можем и не имеем права быть спокойны и счастливы здесь, в Эстонии, - пишет глава отдела мнений редакции Eesti Päevaleht Ало Раун.
Кроме страха войны, у людей открылись и другие душевные раны, даже разговоры о возможном нападении на Эстонию (пусть и через несколько лет) уже становятся нормой.
Помимо этого, у нас идет коллективная охота на ведьм, когда тех, кто говорит что-то „неправильное“ о войне в Украине, зажимают в тиски или даже изгоняют. В прошлый раз в зубы попался теперь уже экс-капитан нашей футбольной сборной Константин Васильев.
Мы подобны коллективному молотку, ищущему гвоздь, который можно забить. С тем подтекстом, чтобы можно было выразить разочарование войной здесь, отыгрываясь на местных русских. Начиная лишением права голоса, заканчивая переименованием РКЦ.