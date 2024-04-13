Как жителей оккупированных территорий Украины пытаются призывать в российскую армию, и как они бегут от окопов

Корреспондент „Спектра“ и „DELFI“ с интересом наблюдал, как в луганском саперном полку с апреля 2021 года ежемесячно готовили два комплекта зарплатных ведомостей: исходя из 15 и 20 тысяч базовой ставки. И раз за разом руководство цитировало финансовому отделу бессмертное: „денег нет, но вы держитесь“. Про то, что война на носу, в Донецке и Луганске поняли, когда в ноябре 2021 года местным армейским рядовым стали вдруг платить целых 24 тысячи рублей в месяц (275 евро по курсу 2021 года).

Рухнула и начала постепенно возрождаться промышленность, из нищеты вдруг вырвали врачей и учителей, повысив им зарплаты. Бюджетники в „ДНР“ превратились в преуспевающий класс с прогнозируемыми и регулярными зарплатами. А военные всё больше и больше маргинализировались, получая по-прежнему свои 15 тысяч (средняя зарплата сельского тракториста в России — 172 евро по курсу 2021 года).

Для „ЛДНР“ это была форменная революция. В 2014 году бойцам здешних „бригад“, „полков“ и „шахтерских дивизий“ платили явочным порядком по триста долларов наличными на руки. В мае 2015 года, после формирования стандартных армейских корпусов по уставам армии РФ и под руководством российских генералов, те же 300 долларов (270 евро по курсу 2015 года) стали выплачивать на карту, но по актуальному курсу в рублях. Так появилась базовая ставка рядового в 15 000 рублей, которая продержалась — страшно сказать — до ноября 2021 года.

С 5 октября 2022 года, то есть с момента „официального принятия“ в состав Российской Федерации „ДНР“ с ее бесконтрольным „русским миром“ на оккупированные территории пришло российское законодательство со всеми своими правилами и практиками. Местами они оказались даже более „мягкими“, чем полный беспредел „Донецкой республики“. Оказалось, что людей нельзя хватать прямо из бани после смены в шахте и через три дня, кое-как одев в железные каски и форму 1950-х, бросать на штурмы Авдеевки и Мариуполя — с ними надо сначала заключить контракт, оформить, немного поучить, а заодно убедиться, что у них есть хотя бы паспорт „ДНР“, а не только украинский. И еще, представьте, военным стали платить!

- Тут свои заморочки во всем. Эти полки — отдельные, они формировались из мобилизованных, могут сейчас существовать, а могут и нет. Его часть то ли погибла вся, то ли расформировали ее из-за потерь — и трудно что-то выбивать, нет никакой канцелярии. Такая печаль… Это в обе стороны работает — если твой этот полк-батальон, собранный наспех, расформировали, а ты подался в „СОЧи“, то никто тебя и не ищет потом. Канцелярии-то нет! И никаких документов нормальных они толком не подписывали, какая-то одна бумажка сложенная была — как мандат в 1918-м — и все.

- Потом начался набор этими местными властями — автоматчики просто ловили людей на улицах и отправляли в автобусы, на войнушку! — продолжает Сергей. — Инвалиды 3-й группы не котировались, местами со 2-й группой шли, с проблемами зрения. У меня у друга брат погиб в Мариуполе. Он работал на железной дороге, имел группу инвалидности, и его забрали. Он недели там не прожил. Тело нашли, три экспертизы сделали, подтвердили, что это он, но до сих пор семья деньги пытается какие-то получить за него.

Сергей — опытный парень, который осознанно и системно прятался от мобилизации все эти годы. Он согласился поговорить со „Спектром“ и „DELFI“ на условиях анонимности. Сергей никогда не работал „на дядю“ — так тут говорят о работе в шахте или на заводе. Не регистрировался в „ДНР“ как предприниматель или налогоплательщик. Найти его можно было лишь при помощи „самой мелкой сетки“. От первой волны мобилизации он ушел гарантированно: на „сборы“ призывали людей с официальных мест работы, оформленных, записанных в списки пусть не в военкомате, но на государственном предприятии (ГП) или в шахте под внешним контролем „ДНР“.

- Началось все в феврале 2022 года — как призыв на сборы. Сказали: на три дня, сказали взять с собой „тормозки“ (обед из дома) и все „по-легонькому“, а на самом деле — на войну их побросали. Надурили так! Тот, кто жив остался, тот так и служит до сих пор или в „СОЧи“ убежал (СОЧ — сокращение от казенной формулировки „самовольно оставил часть“, означает дезертира), — вспоминает о первых днях февраля 2022 года Сергей.

Плюс ко всему закрыли границу с Россией — в Ростов-на-Дону уехать было нельзя. Во-первых, по дороге можно было попасться патрулям ГАИ и пропасть, но потом с этим стало легче — пропали уже и сами патрули. Потом перед пограничным переходом поставили вагончик с сотрудниками МГБ (Министерство госбезопасности ДНР, аналог российского ФСБ — Ред.) и „военной комендатуры“ — они непосредственно занимались проверкой: выпускать тебя или не выпускать, призывник ты или нет? Пока „ДНР“ была полноценно у власти, никому проходу не было, на границе все решалось только за взятки. Потом (после прихода российских властей и массовой переаттестации местных служб — Ред.) эти местные посты начали разгонять, а россияне уже не придирались к мобилизации: посмотрят документы, проверят — и все.

Было страшновато, потому что все время надо было прятаться. Жены в магазин ходили закупаться, все обязанности переводились на женщин. Ты выходил куда-то по поселку, а тут эти патрули в форме или в гражданском — могли и в машине сидеть, чтобы подъехать к тебе, если появился.

Но тогда было не до масок, все было жестко — гаишники тоже в теме были, останавливали машины и могли забрать на войну. Потом, правда, легче стало: гаишников тоже забрали на фронт, вроде, не на первую линию, но полицию сильно проредили — в городе стало пусто. Всех загребли: и рабочих, и дворников из ЖЭКов, и из шахт. Нагребли людей из всего, куда могли дотянуться.

- Я не выходил на улицу, сидел дома, потому что людей ловили в магазинах, на рынках, в центре города, в очередях за водой — везде! Молодых пацанов и пенсионеров, понятно, не трогали… Сейчас практикуются маски стариков: переоделся, палочка, если в сумерках, [кажется], тебе лет семьдесят. Латексная хорошая маска стоит от ста долларов и выше — очень дорого по нашим меркам. Я не покупал. Я одно время на велосипеде ездил — его можно и бросить в любой момент, и в любую улочку уехать, от пешего патруля гарантировано оторваться. Что они, стрелять будут среди людей?

Началась тогда новая эпопея: понемногу все пришло к какой-то системе: люди стали покупать бронь. Начался ажиотаж, бизнес был хаотичным: и по 100 тысяч рублей продавали, и по 50, и по 30, и по 20. Бумажки, справки…

- Разная цена —из-за разной „надежности“ брони?

- Ну, во-первых, по времени отсрочки они различались. Понятно — еще у кого какие связи, кто где работал, кто, что мог сделать… Например, сделать бронь как на какого-то торгового агента на три месяца — это одно. Если человеку нужно мотаться, чтобы работать, то 50 тысяч отдавали сразу.

Одновременно люди вкладывались в то, чтобы бежать отсюда, не попадать под мобилизацию — ехали в Россию многие. Но чтобы выехать, тоже нужно было платить, это было дороже [чем бронь]: такса в среднем за мужчину была около 100 тысяч рублей. Это был бизнес людей в тех самых вагончиках, нажились они хорошо.

Потом пошел поток „СОЧей“, которые не хотели воевать и хотели бежать. Там такса была повыше: кроме „голых“ денег нужно было иметь связи, договариваться. Речь шла и о 150, и о 200 тысяч рублей за вывоз.

- А когда первые „СОЧи“ появились?

- Сильно началось это после „референдума“ и объявления российских законов. У меня друг год и два месяца держался [на войне], только потом сбежал. Еще одного дезертира я знаю — он бежал в Краснодарский край через год.

Справка „Спектра“

Российские законы официально были введены на оккупированных территориях Украины с 5 октября 2022 года после проведения с 23 по 27 сентября 2022 года псевдореферендумов о присоединении к России четырех областей Украины. Ни один из этих регионов при этом не был полностью оккупирован армией РФ: в Запорожской области под контролем Украины оставалось 60% территории вместе с областным центром, в Донецкой области ВСУ контролировали 40% территории, а в Херсонской области российские войска покинули свои позиции на правом берегу Днепра и отступили из областного центра города Херсон.