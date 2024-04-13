ВИДЕО | Эстонский баскетболист, сыгравший важную роль, провел свой лучший матч в НБА

Дрелл провел, пожалуй, лучший матч в своей карьере в НБА, отыграв 23 минуты. 23-летний эстонец набрал 9 очков (1/2 двухочковых, 2/4 трехочковых, 1/2 штрафных). Показатель определяющий разницу забитых и пропущенных очков у Дрелла семь.

Честно говоря, я даже не помню игру. Я был так взволнован. Хенри Дрелл

За три с половиной минуты до конца игры Дрелл нанес важный дальний бросок, который помог сравнять счет (115:115). В середине последней минуты эстонец оказался на линии штрафных бросков и реализовал один из двух, сделав счет 126:121. В последней атаке „Вашингтон Уизардс“ Дрелл совершил очень важный перехват, когда первым оказался на отскоке после промаха, и выбил мяч из рук Дени Авдия.

Перехват Дрелла:

После матча Дрелл сказал, что ему очень понравился матч, но он был очень взволнован и мало что помнит об игре.

„Я наслаждался игрой. Я только привыкаю к этому, не могу в это поверить... Честно говоря, я даже не помню игру. Я был так взволнован. Мне просто нравится видеть, как мы добиваемся успеха“, — сказал Дрелл.

Другой новичок „Буллз“ Адама Саного, который, как и Дрелл, находится на двустороннем контракте, провел очень мощный матч. 22-летний Саного за 35 минут набрал 22 очка.

„Это хорошее чувств“, — сказал Саного репортерам после игры. „Я ждал этого весь год. Так что приятно иметь возможность сделать это сейчас. ... Для меня это словно сбывшаяся мечта“.

Главный тренер „Буллз“ Билли Донован предоставил отдых игрокам стартового состава Демару Дерозану, Николе Вучевичу и Алексу Карусо, так как во вторник команда заняла девятое место в Восточной конференции.

Одержав 39 побед и потерпев 42 поражения, „Буллз“ встретятся в турнире плей-ин с „Атлантой Хокс“ .

„Буллз“ завершит регулярный чемпионат в воскресенье игрой против „Нью-Йорк Никс“.

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