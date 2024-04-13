Эстонские легкоатлетки получили возможность побороться за олимпийскую путевку на ЧМ по эстафетному бегу

На чемпионате мира состоятся мужские и женские эстафеты 4х100 и 4х400 метров, а также смешанная эстафета 4×400 метров. В каждом виде соревнований примут участие 32 команды, а 14 лучших получат место на Олимпийских играх в Париже, сообщает Эстонская федерация легкой атлетики.

В состав эстонской сборной вошли Ыйльме Выро, Анн Марий Кивикас, Грете Верлин, Диана Сууманн и Мийа Отт. Тренировать девушек будет Рауно Киршбаум. Готовиться к чемпионату мира эстонские легкоатлетки будут в Испании.

Прошлым летом на командном чемпионате Европы в Польше женская эстафетная сборная установила новый рекорд Эстонии, преодолев дистанцию за 44,21.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.