Бельгия расследует вмешательство России в европейские выборы
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о начале расследования подозрений во вмешательстве России в общеевропейские выборы, которые должны пройти в июне. По его словам, разведслужбы страны подтвердили существование российской агентурной сети, ведущей работу „в нескольких европейских странах“ с целью подорвать европейскую поддержку Украины, BBC News Русская служба.
Бельгийский премьер уточнил, что спецслужбы страны тесно сотрудничают с властями Чехии, где была раскрыта диверсионная операция Москвы. Как показало расследование, членам Европарламента предлагали деньги за поддержку нужных Кремлю нарративов, то есть распространение российской пропаганды.
„По данным нашей разведки, цель Москвы предельно ясна. Она состоит в том, чтобы помочь избрать в Европарламент как можно больше пророссийских кандидатов и укрепить в этом институте некий пророссийский нарратив“, — заявил журналистам Де Кроо.
По его словам, „ослабление европейской поддержки Украины играет на руку России на поле боя“, и именно это было конечной целью вмешательства Москвы в предвыборную кампанию.
Выборы нового состава Европарламента пройдут в странах ЕС 6–9 июня.
Как уточняет агентство Франс пресс со ссылкой на источник в бельгийской прокуратуре, формально расследование было начато накануне, в четверг.
Однако еще в прошлом месяце чешские власти заявили, что разведка страны обнаружила враждебную агентурную сеть, которая использовала европейских законодателей для распространения российской пропаганды через базирующийся в Праге новостной сайт „Голос Европы“.
Теперь бельгийские спецслужбы утверждают, что некоторые из действующих депутатов Европарламента получали за это выплаты из Москвы.
„Если речь идет о подкупе — а наши службы указывают на то, что платежи имели место, — то в нем участвуют две стороны. Кто-то деньги платит, а кто-то их получает“, — напомнил премьер, пообещав выяснить, кому и за что именно платили российские агенты.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС передали для нужд ВСУ значительное количество оружия и боеприпасов, а также продолжают оказывать Киеву финансовую помощь, исчисляемую уже миллиардами евро.
Кроме того, Евросоюз ввел персональные санкции в отношении высших российских должностных лиц, включая лично президента Владимира Путина, а также десятков российских банков, компаний и предприятий энергетического сектора.
Однако война затягивается, месяцами линия фронта практически не двигается, а поддерживать Украину становится все труднее. Венгрия, ближайший европейский сторонник Путина, затягивает передачу Киеву помощи и требует проведения мирных переговоров.
„Серьезная угроза“
Кому именно предлагали деньги, кто и на каких условиях, бельгийский премьер не уточнил, так что имена подозреваемых не известны.
Неизвестно также, связано ли это заявление как-либо с тем, что в декабре 2022 года бельгийские власти объявили о раскрытии некой „операции по манипулированию влиянием в Европейском парламенте“ с участием чиновников из Катара. Правительство Катара отвергло эти обвинения.
Как утверждает Де Кроо, непосредственно на территории Бельгии никто никому ничего не платил, однако именно здесь заседает Европарламент и расположены другие европейские институты. А следовательно, по логике премьера, и расследование должны вести бельгийские власти.
„Это серьезная угроза, так что я принял меры, — сказал он. — Мы должны действовать, причем как на национальном уровне, так и на уровне ЕС“.
Премьер подтвердил, что выдвинутые обвинения будут обсуждаться на саммите лидеров стран Евросоюза, который должен состояться на следующей неделе.
От европейских законодателей строго требуют независимости и соблюдения этики, их нарушение грозит депутатам огромными штрафами и другого рода наказаниями, вплоть до отзыва.
Как утверждает одна из чешских газет, под подозрение попали депутаты Европарламента из Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Нидерландов и Польши.
Сайт политических новостей Politico сообщил, что выявил 16 законодателей ЕС, выступавших в эфире „Голоса Европы“, и все они — ультраправые политики.
Чешская газета Denik N и немецкий журнал Der Spiegel назвали в числе подозреваемых двух ведущих немецких кандидатов от ультраправой партии „Альтернатива для Германии“ (AfD), Петра Брайстона и Максимилиана Краха.
Сами Брайстон и Крах категорически отрицают получение каких-либо денег, однако редакция Denik N утверждают, что чешские спецслужбы располагают аудиозаписью Брайстона, свидетельствующей о его причастности к делу.