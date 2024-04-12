Бельгия расследует вмешательство России в европейские выборы

Бельгийский премьер уточнил, что спецслужбы страны тесно сотрудничают с властями Чехии, где была раскрыта диверсионная операция Москвы. Как показало расследование, членам Европарламента предлагали деньги за поддержку нужных Кремлю нарративов, то есть распространение российской пропаганды.

„По данным нашей разведки, цель Москвы предельно ясна. Она состоит в том, чтобы помочь избрать в Европарламент как можно больше пророссийских кандидатов и укрепить в этом институте некий пророссийский нарратив“, — заявил журналистам Де Кроо.

По его словам, „ослабление европейской поддержки Украины играет на руку России на поле боя“, и именно это было конечной целью вмешательства Москвы в предвыборную кампанию.

Выборы нового состава Европарламента пройдут в странах ЕС 6–9 июня.

Как уточняет агентство Франс пресс со ссылкой на источник в бельгийской прокуратуре, формально расследование было начато накануне, в четверг.

Однако еще в прошлом месяце чешские власти заявили, что разведка страны обнаружила враждебную агентурную сеть, которая использовала европейских законодателей для распространения российской пропаганды через базирующийся в Праге новостной сайт „Голос Европы“.

Теперь бельгийские спецслужбы утверждают, что некоторые из действующих депутатов Европарламента получали за это выплаты из Москвы.

„Если речь идет о подкупе — а наши службы указывают на то, что платежи имели место, — то в нем участвуют две стороны. Кто-то деньги платит, а кто-то их получает“, — напомнил премьер, пообещав выяснить, кому и за что именно платили российские агенты.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС передали для нужд ВСУ значительное количество оружия и боеприпасов, а также продолжают оказывать Киеву финансовую помощь, исчисляемую уже миллиардами евро.

Кроме того, Евросоюз ввел персональные санкции в отношении высших российских должностных лиц, включая лично президента Владимира Путина, а также десятков российских банков, компаний и предприятий энергетического сектора.