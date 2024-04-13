МНЕНИЕ | Бывший мэр Таллинна: граждан России необходимо лишить права голоса как можно скорее

Дорогие таллинцы и эстоноземельцы,

Обращаюсь к вам с большой тревогой и призывом отстоять интересы Эстонии как в Таллинне, так и по всей Эстонии.

Сегодня самой большой проблемой руководства города Таллинна является влияние представителей страны-агрессора – граждан России.

В соответствии с природой демократии избранные должны представлять интересы избирателей.

Хуже всего то, что влияние права граждан России голосовать на выборах в органы местного самоуправления распространяется на государственный уровень. Даже там не все решения можно принять, не обидев представителей страны-агрессора, ведь в муниципальных выборах в Таллинне принимают участие представители одних и тех же политических партий. И вполне понятно, что решения, связанные с безопасностью Эстонии, также могут быть приняты ради получения голосов.

Ярким примером является переход на образование на эстонском языке, когда политические партии, уже входящие в государственную коалицию, будучи заинтересованы в сохранении своих сторонников, говорят одно, но на самом деле тихонько откладывают этот вопрос в ящик. Таких примеров масса.

Есть только одно решение: граждане России и ее сателлитов должны быть лишены избирательных прав как можно скорее. В лучшем случае мы сможем сделать это до следующих выборов.

Не надо поддаваться демагогии защитников интересов россиян, о том, что это не тема Таллиннского совета. Это не так. Напротив, это тема и ответственность сторон, образующих коалицию. И они могут начать этот процесс даже завтра утром, если хотят заняться защитой интересов Эстонии.

Я призываю всех эстоноземельцев поддержать усилия по решению самой большой проблемы руководства Таллинна в первую очередь на переговорах коалиции. Это ответственность сторон коалиционных переговоров перед всей Эстонией.