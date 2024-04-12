В Латвии хотят отправить министра культуры в отставку. Она готова оставить общественные русскоязычные медиа(2)
Латвийская партия „Нацобъединение“ планирует потребовать отставки министра культуры Агнесе Логиной, потому что она не готова закрыть общественные русскоязычные медиа, хотя сейм это утвердил, пишет delfi.lv.
В Латвии оппозиционное Национальное объединение намерено потребовать отставки министра культуры Агнесе Логиной. Как сообщил агентству LETA бывший министр культуры Наурис Пунтулис, причина в том, что Логина „готова отказаться выполнять решения Сейма“ - то есть, пункт Концепции национальной безопасности, гласящий, что с 1 января 2026 года общественные масс-медиа могут работать только на латышском языке.
В сентябре прошлого года Сейм утвердил новую Концепцию национальной безопасности. Она предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, производимый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и на языках, относящихся к европейскому культурному пространству.
Со своей стороны министр культуры Агнесе Логина заявила, что концептуально видит роль русскоязычных общественных СМИ, но вопрос заключается в деталях, сроках и возможных переходных этапах. По мнению Логиной, общественные СМИ на иностранном языке - это способ предоставить объективную, проверенную информацию определенной части общества, что особенно важно в условиях, когда необъективные, дезинформирующие новости из страны-агрессора широко доступны на иностранном языке.
„Неважно, идет ли речь о Концепции национальной безопасности или о чем-то другом, это решение, принятое парламентом, которое любой министр должен выполнять. Публично заявить о том, что он не будет его выполнять - такой министр должен уйти в отставку, особенно в нынешней ситуации с безопасностью“, - заявил Пунтулис.
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