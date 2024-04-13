Райво Варе: „У нас создалась иллюзия, что ничего делать не надо“

– Скажем так: человек, который уже имеет опыт работы и психологически настроен на работу, в конце концов ее найдет. Сложно переучиться и выйти, например, на уровень программистов (к тому же это – тоже уходящая профессия из-за искусственного разума). Бытовые вещи никуда не пропадут, и люди будут продолжать заниматься в сферах ручного труда, не связанного с автоматизацией. И, конечно, искусность мастеров всегда будет востребована.

– А если человек потерял работу, на кого идти переучиваться?

– У меня просьба к читателям: ради Бога, не влезайте в это! Это классическая ситуация – раздолье для разных мошенников в сложные времена. Их становится все больше, технические возможности тоже растут, схемы влияния уже не такие примитивные, как раньше. Люди легковерны, хочется как-то быстро восполнить недостаток средств. Поэтому они попадают на этот крючок, а выбраться из этого очень сложно. Это все деньги в основном бедных людей.

– Сейчас одно за другим идут сокращения. А в кризис обычно активизируются сетевые фирмы. Стоит ли ввязываться в сетевой маркетинг – особенно тем, кто потерял работу?

– Да, с точки зрения надежды на то, что в связи с объективными показателями Еврибор будет понижаться во второй половине года, то, конечно, это логично.

– То есть если человеку нужно брать кредит, то лучше ближе к концу года?

С макроэкономической точки зрения, логика в кредитной политике такая: кредитная ставка всегда чуть выше, чем инфляционный показатель. Это называется плюсовой уровень реального кредита. Если сейчас предполагается, что инфляция снизится к концу года до 3%, то кредиты будут со ставкой выше 3%, какой бы ни был Еврибор. Для всех – и для предприятий, и для граждан.

– Не стоит ждать, что у нас снова будут почти нулевые ставки Еврибора, очень маленькая банковская маржа будет и будут давать дешевые кредиты – такого не будет.

– Стоит ли брать кредиты в таком случае – как потребительские, так и жилищные?

– История человечества показывает, что цены обычно не снижаются, но они могут перестать расти и оставаться на определенном стабильном уровне. По мнению экономистов, вместе с экономическим ростом у нас продолжится рост цен, а потом, по некоторым позициям, может быть, даже чуть-чуть снизится. Но общий уровень будет все равно тот, что достигнут.

Надо что-то предпринимать, изменить подход к бюджетной политике, нужна государственная реформа. В первую очередь сейчас нужно не усложнять жизнь бизнесу, чтобы быстрее происходило восстановление из кризиса.

Меня это подводит к известной мысли Уинстона Черчилля, который известен своим изречением, что сколько бы ни было в государственном бюджете денег, все равно всегда мало.

Это при том, что не инвестируется, не строится инфраструктура и так далее. Куда эти деньги уходят?

– У нас все наоборот, тут даже комментировать нечего. А насчет того, что денег не хватает, я замечу: с последнего кризиса государственный бюджет вырос больше чем в два раза. Последний бюджет, который сейчас работает, вырос больше чем на миллиард. И когда вам говорят, что это – из-за оборонных расходов, то это неправда. Оборонные расходы – только одна пятая или одна четвертая часть. Все остальное – что-то другое.

– То есть у нас все наоборот?

– Классическая схема работы в кризисных условиях выглядит следующим образом: в хорошие времена правительство из экономики деньги вынимает, в том числе – через налоги. В плохие времена оно пытается помочь или хотя бы не мешать. И точно не ухудшает условия ведения бизнеса, в том числе – за счет дополнительного налогообложения.

Много говорят о тех, кто создает стартапы, свой бизнес – о позитивных примерах. Но кроме них есть и двадцать с лишним тысяч молодых людей без образования, которые ничем не заняты. Это страшно. Особенно учитывая, что в стране нехватка рабочих сил.

Предприниматели уже начинают присматриваться к этим людям, прежде чем заключить договор. Потому что боятся подобных подвохов. С точки зрения предпринимательства, психология поколения изменилась в худшую сторону.

Что касается молодежи, тут сложнее, потому что еще нет ни опыта, ни желания. И нет привычки работать. Я слышу от предпринимателей довольно печальные истории про молодых, которые формально, может быть, даже имеют образование, но желания работать нет. Поработав две-три недели, вдруг сообщают, что надоело.

Отыграть назад налоги почти никогда не удается, хотя они и вводятся изначально на время. Вспомним, налог с оборота в предыдущий кризис ввели временно, но он до сих пор 20%, а сейчас еще на 2% подняли. Живем.

– Некоторые партии предлагают ввести налог на суперприбыли банков…

– Временно – почему бы нет? Вполне. Это, так сказать, не заработанные деньги, а за счет Еврибора, который является объективным фактором вне действия конкуренции или других экономических механизмов.

Где дно?

– По данным Департамента статистики, годовой показатель падения экономики составил 3%, и экономика еще не достигла дна. А что считать дном? Какой самый пессимистичный сценарий?

– По разным прогнозам экспертов, минус 1–1,5% в текущем году. Вот тогда будет дно. Оно наступит на самом деле где-то в середине года. А дальше начнется уже, по всей видимости, небольшой подъем. Вся Европа начнет подниматься, по всем прогнозам, и это означает, что и мы тоже.

Но в этом году – еще дно. Почему? Потому что наши ближайшие рынки тоже в кризисе, особенно финский и шведский.

– Считается, что европейская экономика в первую очередь движима Германией и немецкими показателями. Что должно случиться в Германии, чтобы и на нас это сказалось позитивно?

– Самый большой вопрос – это восстановление немецкого экспорта. Германия консолидирует для экспорта промтовары со всей Европы, в том числе – из Скандинавии. Так, шведы работают на более высоком уровне подряда для немцев, а мы, на более низком уровне подряда, – на шведов, чтобы они включали нашу продукцию в немецкие поставки.

Немецкая индустриальная продукция, которая шла как на развитые, так и на развивающиеся рынки, сократилась. И в прошлом году немецкая экономика ужалась. Теперь в Германии начали восстанавливать экспорт: это связано, в том числе, с тем, что восстанавливается Китай – ведь в эту страну идет значительная доля немецкого экспорта.