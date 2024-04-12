Андрес Петров завершил свое выступление на чемпионате мира по снукеру в квалификационном раунде

На чемпионате мира в Шеффилде выступит 16 лучших снукеристов мира. Остальные 144 спортсмена начали соревнования с квалификационного раунда, где Петров (108-й) в стартовом раунде обыграл американца Ахмеда Али Эльсайеда (124-й) со счетом 10:1.

Для 27-летнего Петрова соревнования закончились во втором раунде. Хотя Петров выигрывал со счетом 4:2 у валлийца Джэми Кларка (53-й) и счет потом стал равным 7:7, он потерпел поражение со счетом 7:10. „Какой вызов и какой опыт. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться еще более сильным. Кларк играл хорошо и заслужил это“, — написал Петров в социальных сетях.

Таким образом, Петров, выигравший чемпионат Европы в 2022 году, вероятно, потерял место и в профессиональном туре, но он может вернуть в него в серии любительских снукерных турниров „Qualifying School“ в конце мая. Лучшее выступление эстонца в этом сезоне датируется октябрем, когда он обыграл Марка Аллена со счетом 4:3 в стартовом раунде Открытого чемпионата Северной Ирландии.

Чемпион мира этого года и обладатель призового фонда в 590 000 евро определится 6 мая. Действующим чемпионом является Люка Бресель из Бельгии.

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