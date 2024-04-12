ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ | С приходом солнечной погоды ожили гадюки и ужи

В нашем климате гадюкам и ужам трудно пережить зиму. Для этого им приходится искать сухую нору ниже точки промерзания почвы. Таких мест мало, поэтому в одной норе собираются гадюки, ужи, а также медянки и другие ящерицы, а иногда и лягушки.

От спячки они просыпаются в марте-апреле, в зависимости от погоды. За зиму температура тела у змей понижается до близкой к нулю, поэтому, когда они просыпаются весной, очень важно, чтобы они могли так сказать подзарядиться на солнце и быстро найти пищу, пишет журнал Loodusajakiri.

Ужа бояться не стоит. Он не ядовит и питается в основном мышами, насекомыми, лягушками и другими мелкими животными. Узнать ужа при встрече можно по двум желтым пятнам на голове, которые расположены в районе ушей. По ним его легко отличить от гадюки. Длина тела ужа может достигать полутора метров, а переход головы к туловищу почти не заметен. Если вы повстречали ужа — просто дайте ему уползти туда, куда он собирался. Видео было снято в Вяэна-Пости, Харьюмаа.

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Единственная ядовитая змея Эстонии — это гадюка. Длина гадюки составляет около до 80 сантиметров, Окрас бывает разным, но самые распространенные - серый, коричневый, коричнево-красный. Можно увидеть гадюку зеленоватого оттенка и даже полностью черную. Узнать ее легко по рисунку на спине в виде зигзага - он бывает и ярко выраженным, и бледным. Голова гадюки треугольной формы.

Укус живущей в Эстонии гадюки, как правило, не опасен для жизни. После укуса жертву следует уложить в лежачее положение (беготня будет способствовать распространению яда по организму) и дать обильное питье, так как жидкость поможет яду быстрее выйти из организма. Укушенную конечность не следует туго перевязывать и пытаться высосать яд. Следует позвонить в Эстонский информационный центр по вопросам отравлений по номеру 16662 и в Центр тревоги по номеру 112. После оказания первой помощи пациента следует доставить в лежачем положении к врачу.

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