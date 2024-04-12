Звери
12.04.2024, 17:52

ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ | С приходом солнечной погоды ожили гадюки и ужи

 
Гадюка (1.04.2024)
Гадюка (1.04.2024)
ФОТО: Merike Pikkmets | Erakogu

В этом году два вида обитающих в Эстонии змей - гадюки и ужи - проснулись рано, некоторые из них попали в объектив читателей еженедельника Maaleht.

В нашем климате гадюкам и ужам трудно пережить зиму. Для этого им приходится искать сухую нору ниже точки промерзания почвы. Таких мест мало, поэтому в одной норе собираются гадюки, ужи, а также медянки и другие ящерицы, а иногда и лягушки.

Поселок Лоо, 27.03.24.
Клубок ужей (1 апреля)
Гадюка в Рапла (25.03.2024)

От спячки они просыпаются в марте-апреле, в зависимости от погоды. За зиму температура тела у змей понижается до близкой к нулю, поэтому, когда они просыпаются весной, очень важно, чтобы они могли так сказать подзарядиться на солнце и быстро найти пищу, пишет журнал Loodusajakiri.

Ужа бояться не стоит. Он не ядовит и питается в основном мышами, насекомыми, лягушками и другими мелкими животными. Узнать ужа при встрече можно по двум желтым пятнам на голове, которые расположены в районе ушей. По ним его легко отличить от гадюки. Длина тела ужа может достигать полутора метров, а переход головы к туловищу почти не заметен. Если вы повстречали ужа — просто дайте ему уползти туда, куда он собирался. Видео было снято в Вяэна-Пости, Харьюмаа.

Ужи в Эмайыэ-Суурсоо (2 недели назад)
Уж
Уж
Ужи (2 апреля)

Единственная ядовитая змея Эстонии — это гадюка. Длина гадюки составляет около до 80 сантиметров, Окрас бывает разным, но самые распространенные - серый, коричневый, коричнево-красный. Можно увидеть гадюку зеленоватого оттенка и даже полностью черную. Узнать ее легко по рисунку на спине в виде зигзага - он бывает и ярко выраженным, и бледным. Голова гадюки треугольной формы.

Укус живущей в Эстонии гадюки, как правило, не опасен для жизни. После укуса жертву следует уложить в лежачее положение (беготня будет способствовать распространению яда по организму) и дать обильное питье, так как жидкость поможет яду быстрее выйти из организма. Укушенную конечность не следует туго перевязывать и пытаться высосать яд. Следует позвонить в Эстонский информационный центр по вопросам отравлений по номеру 16662 и в Центр тревоги по номеру 112. После оказания первой помощи пациента следует доставить в лежачем положении к врачу.

8 апреля, село Кабала (волость Тюри)

Гадюка (9 апреля)

Коричневая гадюка
Гадюка

Уж в Кейла
Уж
Гадюка
Гадюка (31 марта)
11 апреля
Уж
Гадюка (31 марта, Хийумаа)
Уж
Уж
Уж (4 апреля)
Гадюка (1 апреля)
Гадюка (1 апреля, Пылвамаа)
Гадюка
Гадюка (3 марта)
Коричневая гадюка
Гадюка
Гадюка (25 марта, Рапла)

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