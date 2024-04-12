Правда ли, что актриса Сидни Суини встречается с криптомиллиардером Виталиком Бутериным?

Как верно указано во многих упомянутых выше публикациях, первым о романе актрисы с криптомиллиардером сообщил в соцсети X блогер под ником shah — его пост вышел 27 марта в 01:00 по московскому времени. На момент написания этого разбора запись набрала 2 млн просмотров. В тот же день об этом твите действительно писало издание TSG, которое, согласно статье « Газеты.ru » и другим русскоязычным ресурсам , сослалось на слухи от нескольких популярных криптоблогеров. На самом деле в этом материале упоминался лишь пост shah, причём его твит был назван фейком — Суини уже несколько лет состоит (согласно публикациям в СМИ, то ли с 2017 , то ли с 2018 года) в отношениях с бизнесменом Джонатаном Давино.

Более того, 31 марта под оригинальным постом блогера появились Community Notes — в соцсети X этот инструмент позволяет пользователям добавлять важный контекст к публикациям, содержащим манипуляции или недостоверную информацию. Там говорилось, что твит shah — это сатира, и приводилась ссылка на статью издания People, согласно которой Суини помолвлена с Давино с 2022 года. Информации о расставании пары в светской хронике «Проверено» обнаружить не удалось.

В заметке „Газеты.ru“ есть информация и об отношениях Суини с Давино, и о выводах издания TSG, и о плашке от модераторов X, однако это не помешало автору дать своему материалу кликбейтный заголовок: „Создатель Ethereum Виталик Бутерин встречается с актрисой Сидни Суини“. Более того, на этом и некоторых других русскоязычных сайтах (например, Men Today) говорится так: „Сам shah не привёл подробностей о том, откуда у него появились сведения о романе. Не дал он однозначного ответа и о том, насколько серьёзны его заявления“. В действительности же спустя несколько часов, в 03:45, в реплаях блогер пояснил, что его пост — шутка. „Я не знаю, это расходится на мемы или люди правда в это верят?“ — написал shah. Днём 27 марта на вопрос „Что?“ под оригинальным твитом он с иронией ответил: „Реальная новость“.

О своей личной жизни Суини говорила в декабре 2023 года в интервью для журнала Glamour. «Я никогда много не рассказывала [о своих отношениях], поэтому пресса любит создавать драму», — отметила звезда. Также актриса пожаловалась, что часто в СМИ и соцсетях публикуют факты о её личной жизни, которые полностью выдуманы, и назвала эту ситуацию безумием.

В ответ на предложение интервьюерки рассказать, как всё обстоит на самом деле, Суини подтвердила, что её партнёра зовут Джонатан Давино, ему 38 лет и на момент разговора с Glamour они были знакомы около шести лет. При этом девушка опровергла распространённую в интернете информацию, что её возлюбленный — ресторатор (об этом говорится, в частности, в русскоязычной «Википедии» и на сайте журнала Elle kz). «Я понятия не имею, откуда это взялось. Он и не наследник компании по производству пиццы. Он бизнесмен из Чикаго. Мы наблюдаем за этой историей уже шесть лет, и я думаю: "Что за чёрт?"», — заявила Суини. В 2022 году актрису засняли с кольцом, которое журналисты сочли обручальным, однако Суини в разговоре с Glamour отказалась комментировать публикации о её предполагаемой помолвке. Это не помешало изданию Spltnk в заметке о возможном романе актрисы с Бутериным написать, что ещё два года назад актриса сама сообщила о готовящейся свадьбе с Давино.

„Проверено“ не удалось обнаружить в открытых источниках информацию о личной жизни Бутерина. К слову, в приведённых выше постах о его предполагаемом романе с Суини есть ещё одна ошибка, касающаяся биографии сооснователя Ethereum: некоторые авторы назвали его уроженцем Магадана, хотя программист родился в Коломне, а позже переехал в Канаду.

Таким образом, Сидни Суини и Виталик Бутерин не заводили роман. Автор поста в X, послужившего первоисточником, вскоре после публикации явно указал, что пошутил, однако владельцы многочисленных Telegram-каналов и пабликов во „ВКонтакте“, а также сотрудники СМИ активно распространяли юмористический твит под видом реальной новости.