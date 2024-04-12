Переводчик украл у звезды бейсбола $16 млн и потратил на ставки

Мидзухара работал переводчиком Отани с 2018 года, когда тот приехал в США, чтобы играть за „Лос-Анджелес Энджелс“. Они стали близкими друзьями, прокурор Мартин Эстрада говорил, что Мидзухара был фактическим менеджером бейсболиста.

Переводчик помог Отани открыть банковский счет, куда приходила зарплата спортсмена. Мидзухара получил доступ к этому счету и украл $16 млн, которые потратил на ставки. Он предположительно выдал себя за Отани, чтобы обмануть сотрудников банка и заставить их одобрить банковские переводы, пишет РБК.

У стороны обвинения нет никаких доказательств того, что Отани был осведомлен о действиях своего переводчика, бейсболист полностью сотрудничал со следователями. Мидзухаре, который был уволен в марте, после того, как стало известно о его преступлениях, грозит до 30 лет тюремного срока.

Отани зарабатывал в „Энджелс“ около $40 млн в год, а в декабре 2023 года японец подписал 10-летний контракт с „Доджерс“ на сумму $700 млн, рекордный в истории профессионального спорта.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.