МНЕНИЕ | Господин министр, в церковь люди приходят молиться, а не славить Путина!

„Если провести параллель с исламскими террористами, которые говорят, что ведут священную войну против Западного мира, против ценностей западного мира, то сегодня работающий в Москве патриарх и патриархат ничем не отличаются от исламских террористов“, - заявил Ляэнеметс.
Но Ляэнеметс не просто бросил в воздух эмоциональное высказывание по поводу РПЦ, он заявил, что подчиненность Москве ЭПЦ МП, имеющей 100 000 прихожан, представляет угрозу безопасности Эстонии. Другими словами — угрозу национальной безопасности Эстонии представляют граждане и жители Эстонии, исповедующие православие и посещающие православные храмы (а большинство православных храмов в Эстонии относятся именно к церкви Московского патриархата).