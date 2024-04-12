Мнение
12.04.2024, 18:35

МНЕНИЕ | Господин министр, в церковь люди приходят молиться, а не славить Путина!

 
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | Delfi Meedia

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что сделает Рийгикогу предложение признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы в конечном итоге запретить его деятельность в Эстонии.

„Если провести параллель с исламскими террористами, которые говорят, что ведут священную войну против Западного мира, против ценностей западного мира, то сегодня работающий в Москве патриарх и патриархат ничем не отличаются от исламских террористов“, - заявил Ляэнеметс.

Но Ляэнеметс не просто бросил в воздух эмоциональное высказывание по поводу РПЦ, он заявил, что подчиненность Москве ЭПЦ МП, имеющей 100 000 прихожан, представляет угрозу безопасности Эстонии. Другими словами — угрозу национальной безопасности Эстонии представляют граждане и жители Эстонии, исповедующие православие и посещающие православные храмы (а большинство православных храмов в Эстонии относятся именно к церкви Московского патриархата).

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