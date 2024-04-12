„Тяжело психологически": учителей в Нарве планируют уволить по неприятной статье(13)
Нарвские учителя, у которых нет языковой категории С1, расстроены не только фактом увольнения с 1 августа, но и тем, по какой статье их уволят. 11 апреля, в четверг, в Ратуше горуправа провела семинар для них, чтобы ответить на вопросы о расторжении трудового договора и на другие вопросы, связанные с трудоустройством.
Среди спикеров семинара были представители Министерства науки и образования, Кассы по безработицы, а также Трудовой инспекции. Пожалуй, больше всего вопросов учителя задали Владимиру Логачеву, старшему юрист-консультанту Инспекции труда, по поводу статьи 88 Закона о трудовом договоре, по которой учителей планируют увольнять. Особенно много эмоциональных вопросов было задано о втором пункте статьи - увольнение за длительное неисполнение трудовых обязанностей вследствие недостаточной квалификации.
Наталья Лузянина, педагог детского сада Käoke, председатель профсоюза, рассказала после семинара, что очень переживает за своих коллег. „У меня есть В2, меня не уволят, а переведут в ассистенты учителя, хоть у меня и высшее образование, а у кого нет языковой категории В2, просто уволят, - говорит Наталья. - А они по тридцать лет отработали. Люди останутся без средств к существованию. Касса по безработице предложила вакансии сварщиков, кстати, на сварщика надо долго учиться, а потом еще и без опыта не возьмут никуда. Люди с тридцатилетним стажем, с высшим образованием остаются не нужны обществу вообще“.
На вопрос, почему у них нет знания эстонского, Наталья говорит, что учителя ходят и учат язык. „Лично я три года сдавала на В2, - уточняет она. - Нам сейчас дали полгода, и что, я за это время сдам на С1? Нереально в нашей Нарве, где ты всю жизнь работаешь на русском языке“.
Многие выходящие с инфосеминара учителя сказали, что нового не услышали, эта информация у них уже была, кто-то сказал, что, похоже, все будет зависеть от индивидуальной ситуации.
„Когда в школу прислали уведомление, и я увидела статью, по которой нас будут увольнять, у меня шок случился, - рассказала Владислава Авраменко, учитель математики из Паюской школы. - Оказывается, я долгое время не справлялась с трудовыми обязанностями из-за недостаточной квалификации. Но почему же? Я подтвердила свои дипломы, я училась и в Тарту, и в Ленинграде. Я и другие мои коллеги соответствуем квалификации, есть официальное подтверждение этому. Но меня увольняют. При этом у меня есть предписание языковой инспекции: сдать эстонский язык до 31 декабря 2024 года. Почему меня 31 июля уволят?“
Владиславу огорчает это противоречие. На данный момент она владеет языком на В1. Ей не хватило двух баллов, чтобы когда-то получить категорию В2. „Но когда ты готовишь в гимназии каждый год выпускников, а школе ведь нужен отличный результат, сил ни на что уже не остается. Еще семья, дети, старые родители“.
Она согласна с тем, что происходит, что дети, живущие в Эстонии, должны учиться на эстонском и знать государственный язык. Но есть, на ее взгляд, и реальное положение дел в Нарве, которое надо учитывать.
„Я училась в Тарту, приехала сюда с сильной языковой базой, я сдала язык на гражданство, на все уровни, которые были нужны для работы тогда, без курсов, - рассказывает Владислава. - Вот, что значит жить в эстонской среде. 37 лет я здесь. Конечно, язык забываю, у меня мало общения на эстонском. Терминологию по своему предмету я знаю, у меня пассивное знание языка нормальное. Я приезжаю на Сааремаа, и язык вспоминается сам собой. Но это не то же самое, чтобы пойти и сдать сходу экзамен“.
Авраменко трижды номинировалась на республиканский конкурс „Эстония благодарит“, выходила в финал, ее приглашали на торжественные встречи по этому поводу. Факт, что теперь ее увольняют из-за того, что она длительное время не соответствует требованиям, ее не только обижает, но и удивляет.
За свое будущее Владислава не переживает, учитель она прекрасный, пойдет работать репетитором. „Много предложений, работай - не хочу, на хлеб с маслом я заработаю, но дело не в этом, - говорит учитель. - Для меня психологически тяжело это. Мой муж может выйти на пенсию, а мне еще надо работать. Да, это будет легче, чем в школе. Просто школа лишается опытных кадров, я не только про себя. В Нарве много талантливых учителей“.
Муж Авраменко проработал 39 лет в школе учителем физкультуры, его также увольняют.
Одно из решений, считает Авраменко, это предложить временные договора педагогам, особенно тем, кто ведет предметы естественного цикла и преподает точные науки, потому что таких учителей найти сложнее всего школам.
И таких историй, когда признанные учителя отработали в школе по 30-40 лет, прозвучало на самом семинаре много, но теперь они будут уволены как люди, которые не соответствуют квалификационным требованиям.
После семинара психолог, работающая в школе с 1984 года, задала вице-мэру Мессурме Писаревой вопрос, как же так, почему она, учитель года, теперь будет так унижена?
Писарева признает, что это чувствительная тема, что очень жаль учителей из-за сложившейся ситуации, и что город намерен продолжать диалог с государством, чтобы хоть как-то защитить педагогов и детей, которые могут остаться без хороших знаний.
Аннеки Теэлахк, руководитель Ида-Вируского бюро Кассы по безработице, сказала, что, на ее взгляд, каждая встреча полезна, надо больше говорить. „Если сегодня у учителей появилась хоть одна идея, как они будут развиваться дальше, где смогут работать, уже хорошо, - добавила Теэлахк. - Такие изменения - очень трудные, нельзя сказать, что все хорошо, но надо искать варианты, иногда кажется, что выхода нет, но он есть, можно поговорить с нашими консультантами. Я сама начинала работать учителем, потом переобучалась, работала как управляющая персоналом, а теперь я здесь“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.