„Тяжело психологически": учителей в Нарве планируют уволить по неприятной статье

„Когда в школу прислали уведомление, и я увидела статью, по которой нас будут увольнять, у меня шок случился, - рассказала Владислава Авраменко, учитель математики из Паюской школы. - Оказывается, я долгое время не справлялась с трудовыми обязанностями из-за недостаточной квалификации. Но почему же? Я подтвердила свои дипломы, я училась и в Тарту, и в Ленинграде. Я и другие мои коллеги соответствуем квалификации, есть официальное подтверждение этому. Но меня увольняют. При этом у меня есть предписание языковой инспекции: сдать эстонский язык до 31 декабря 2024 года. Почему меня 31 июля уволят?“

Многие выходящие с инфосеминара учителя сказали, что нового не услышали, эта информация у них уже была, кто-то сказал, что, похоже, все будет зависеть от индивидуальной ситуации.

На вопрос, почему у них нет знания эстонского, Наталья говорит, что учителя ходят и учат язык. „Лично я три года сдавала на В2, - уточняет она. - Нам сейчас дали полгода, и что, я за это время сдам на С1? Нереально в нашей Нарве, где ты всю жизнь работаешь на русском языке“.

Наталья Лузянина, педагог детского сада Käoke, председатель профсоюза, рассказала после семинара, что очень переживает за своих коллег. „У меня есть В2, меня не уволят, а переведут в ассистенты учителя, хоть у меня и высшее образование, а у кого нет языковой категории В2, просто уволят, - говорит Наталья. - А они по тридцать лет отработали. Люди останутся без средств к существованию. Касса по безработице предложила вакансии сварщиков, кстати, на сварщика надо долго учиться, а потом еще и без опыта не возьмут никуда. Люди с тридцатилетним стажем, с высшим образованием остаются не нужны обществу вообще“.

Среди спикеров семинара были представители Министерства науки и образования, Кассы по безработицы, а также Трудовой инспекции. Пожалуй, больше всего вопросов учителя задали Владимиру Логачеву, старшему юрист-консультанту Инспекции труда, по поводу статьи 88 Закона о трудовом договоре, по которой учителей планируют увольнять. Особенно много эмоциональных вопросов было задано о втором пункте статьи - увольнение за длительное неисполнение трудовых обязанностей вследствие недостаточной квалификации.

Владиславу огорчает это противоречие. На данный момент она владеет языком на В1. Ей не хватило двух баллов, чтобы когда-то получить категорию В2. „Но когда ты готовишь в гимназии каждый год выпускников, а школе ведь нужен отличный результат, сил ни на что уже не остается. Еще семья, дети, старые родители“.

Она согласна с тем, что происходит, что дети, живущие в Эстонии, должны учиться на эстонском и знать государственный язык. Но есть, на ее взгляд, и реальное положение дел в Нарве, которое надо учитывать.

„Я училась в Тарту, приехала сюда с сильной языковой базой, я сдала язык на гражданство, на все уровни, которые были нужны для работы тогда, без курсов, - рассказывает Владислава. - Вот, что значит жить в эстонской среде. 37 лет я здесь. Конечно, язык забываю, у меня мало общения на эстонском. Терминологию по своему предмету я знаю, у меня пассивное знание языка нормальное. Я приезжаю на Сааремаа, и язык вспоминается сам собой. Но это не то же самое, чтобы пойти и сдать сходу экзамен“.

Авраменко трижды номинировалась на республиканский конкурс „Эстония благодарит“, выходила в финал, ее приглашали на торжественные встречи по этому поводу. Факт, что теперь ее увольняют из-за того, что она длительное время не соответствует требованиям, ее не только обижает, но и удивляет.

За свое будущее Владислава не переживает, учитель она прекрасный, пойдет работать репетитором. „Много предложений, работай - не хочу, на хлеб с маслом я заработаю, но дело не в этом, - говорит учитель. - Для меня психологически тяжело это. Мой муж может выйти на пенсию, а мне еще надо работать. Да, это будет легче, чем в школе. Просто школа лишается опытных кадров, я не только про себя. В Нарве много талантливых учителей“.

Муж Авраменко проработал 39 лет в школе учителем физкультуры, его также увольняют.