Эстонский баскетболист Хенри Дрелл одержал первую в карьере победу в НБА

„Пистонс“, занимающий последнее место в Восточной конференции, в первой половине игры не отставали от „Буллз“ и перед перерывом проигрывал со счетом 55:64. Во второй половине „Буллз“ пошли своим путем и выиграли игру со счетом 127:105.

В составе „Буллз“ 39 очков набрал Демар Дерозанн, а Никола Вучевич набрал 27 очков и совершил 11 подборов. При большом преимуществе в последние две минуты на площадку вышло несколько игроков со скамейки запасных, включая Хенри Дрелла. Эстонец, в третий раз сыгравший в НБА, за две минуты он совершил один промах с дальней дистанции, один подбор и один фол.

В ближайших двух матчах „Буллз“, который уже завоевавл место в плей-офф, встретится с „Вашингтон Уизардс“ и „Нью-Йорк Никс“. Поскольку „Буллз“, занимающий девятое место в Восточной конференции, не сможет ни подняться, ни опуститься в последних двух матчах, есть все шансы, что ключевые игроки получат отдых, а 23-летний Дрелл - больше игрового времени.

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