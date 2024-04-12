МНЕНИЕ | Леонид Невзлин: „У Путина не вышло покорить украинцев оружием, он желает их изгнать и захватить Украину безлюдную“

Минувшей ночью путинская армия продолжила разрушать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, сообщают об уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом – самой мощной электростанции в столичном регионе. Практически все последние массированные ракетные атаки были сосредоточены на объектах генерации и балансирующих мощностях энергосистемы.

Траектории атаки указывают и на то, что Россия массированно применяет свои „Кинжалы“ для ударов по тем регионам на западе Украины, где находятся крупнейшие в Европе подземные хранилища газа. И делает это в тот период, когда начался сезон закачки газа в ПХГ на будущую зиму, очевидно, с целью его срыва.

Все это говорит о реализации стратегии превращения Украины в непригодную для жизни мирного населения страну. Если у Путина не вышло покорить украинцев оружием, он желает их изгнать и захватить Украину безлюдную.

Тем временем политическое и даже военное руководство США продолжает обсуждать полнейшую с экономической точки зрения чушь о подорожании бензина в Америке из-за ударов Украины по российским НПЗ. А также блокировать масштабную военную помощь для Киева. К сведению: по официальным данным, ПВО Украины этой ночью уничтожила только 57 воздушных целей из 82. Нынешняя позиция стратегических союзников уже граничит с предательством.

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