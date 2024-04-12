В ежегодник Полиции безопасности попал нарвский депутат. КаПо: он выразил надежду, что „танк вернется в Нарву, и его встретят цветами“

„На основе инцидентов и разногласий, вызванных отрицанием советской оккупации, Кремль строит информационные операции, дискредитирующие соседние страны. Таким образом Россия пытается представить в медиапространстве примеры систематической дискриминации русских и проявлений нацизма. Также подчеркивается, что в Европе распространяются фашистские настроения, и что Европа, элита которой умственно отсталая, извращенная, нацифицированная и морально разложившаяся, пытается разрушить Россию, единственное место, где остались традиционные ценности и нормальное общество.

Однако авторы сборника подчеркивают, что интеграционный мониторинг эстонского общества 2023 года подтверждает, что доля и роль людей, затронутых последовательной пропагандой Кремля в эстонском обществе, невелика и, скорее, снижается. Война России в Украине заставила людей сделать внутренний выбор, в результате чего количество желающих отказаться от российского гражданства выросло в геометрической прогрессии.

„Они являются прежде всего инструментами влияния на внешнюю политику, цель которой – дать России повод вмешиваться во внутренние дела других стран, как это было сделано в Украине. Один из приоритетов или направлений российской политики - искажать исторические нарративы, среди прочего, для закрепления образа так называемого „освободителя“. Из роли Советской Армии во Второй мировой войне делается попытка вывести и перенести на сегодняшний контекст некоторые особые права, которые сейчас пытаются т.с. „обналичить“.

В ежегоднике говорится, что Россия пытается использовать подконтрольных ей людей, проживающих в соседних странах, в геополитических целях и влиять на политику соседних стран.

В ежегоднике КаПо нарвского политика Алексея Мяги из фракции „Нарва“ назвали „влиятельным депутатом“, который в августе 2022 года опубликовал эмоциональное видео в Youtube о судьбе памятника-танка и назвал позором решение правительства перенести танк в Эстонский военный музей, а также выразил надежду, что „танк вернется в Нарву, и его встретят цветами“ .

Россия пыталась использовать те же обвинения против Эстонии, когда в В Ида-Вирумаа демонтировали или перенесли в военные музеи 20 красноармейских мемориалов и памятников. В то же время несколько улиц Нарвы, до сих пор носивших имена людей, выступавших против Эстонской Республики, получили новые названия. Эта тема стояла на повестке дня уже много лет. Реорганизация вызвала некоторый протест у части местных жителей, но со временем ситуацию вполне приняли“, - говорится в ежегоднике КаПо.

Поэтому, по мнению КаПо, российские власти искали новые решения воздействия.

„Одной из самых заметных акций в публичном пространстве можно считать организацию военно-исторического пропагандистского концерта на ивангородском берегу реки Нарва в мае 2023 года. Мероприятие было ориентировано на жителей Нарвы, по оценкам, концерт посмотрели полтысячи эстоноземельцев. Это не значит, что все эти люди разделяют нынешние взгляды и ценности России – некоторые из них наблюдали за происходящим за рекой из простого любопытства, а часть нарвитян поминала своих родственников, погибших во Второй мировой войне.

Однако организованный с российской стороны концерт-митинг в неуместной и циничной форме пытался придать памяти жертв войны политически-агрессивный смысл.

На фоне поминовения погибших была предпринята попытка вновь разжечь ненависть. Опыт последнего времени показывает, что, хотя в Нарве и может быть небольшое количество людей, которым все же трудно понять, что Нарва - это город, откуда начинается Европейский Союз, реальные заботы нарвитян связаны не с памятником-танком и названиями улиц, а в первую очередь с тем, что влияет на их повседневную жизнь - ценой на отопление, ситуацией на рынке труда, общей экономической ситуацией и т. д“, - сделали вывод составители ежегодника.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.