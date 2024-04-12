Вынужденно покинувший Эстонию митрополит Евгений появился на службе в Псково-Печерском монастыре

Как отметила пресс-служба монастыря, богослужение в среду 11 апреля возглавлял благочинный иеромонах Прохор (Андрейчук), а митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений только молился. Также на богослужении были священнослужители из Эстонии, Москвы и Пскова.

Митрополит Евгений покинул Эстонию 6 февраля из-за непродленного вида на жительство. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что тот последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии.

Отметим, также Ляэнеметс накануне заявил о намерении обратится в парламент (Рийгикогу), чтобы признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией, поскольку тот подчиняется Владимиру Путину. «Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», - пояснил он.

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