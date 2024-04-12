Мнение
12.04.2024, 12:20

МНЕНИЕ | Россия тоже может быть целью для исламистского террора

 
Иван Преображенский
кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель СМИ
Обгоревшая вывеска концертного здания "Крокус Сити Холл", который подвергся террористической атаке 22 марта 2024 года.
Обгоревшая вывеска концертного здания "Крокус Сити Холл", который подвергся террористической атаке 22 марта 2024 года.
ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA | Scanpix

РФ была и остается одной из целей для исламских террористов - как раз потому, что это мультирелигиозная страна. Своей внешней и внутренней политикой Кремль только ухудшает ситуацию, считает Иван Преображенский.

Российские власти продолжают настаивать на "украинском" следе в теракте в "Крокус Сити Холле": в воскресенье, 7 марта, российское ТВ показало видеозаписи очередных показаний обвиняемых в теракте. На этот раз они прямо говорят, что их якобы ждали в Украине.

В исламских террористов Кремль верить отказывается. "Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов!" - дал новый старт этой пропагандистской кампании лично Владимир Путин, убеждая россиян, что их страна "демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического".

Исламские экстремисты больше не враждуют с Россией?

Возможно, президент России думает, что всех исламских фундаменталистов, а также радикалов различных мастей он уже "купил". С Саудовской Аравией у него тесное сотрудничество по формуле "ОПЕК+" - с целью стабилизации и роста цен на нефть. Дружит Путин с афганским радикальным движением "Талибан", и российские власти даже обсуждают возможность исключения бывшего противника из списка террористов. Лучше чем когда-либо развиваются и иранско-российские отношения. Даже террористы из ХАМАС с симпатией отзываются о российской ближневосточной политике, о чем с радостью сообщает, например, телевидение кадыровской Чечни.

Однако США в 1980-е тоже думали, что поддерживают в Афганистане исламских радикалов ради ослабления СССР, а затем получили Усаму бен Ладена. Да и вышеперечисленными своими представителями исламский мир не ограничивается. Террористическая организация "Исламское государство" была и остается противником России со времен время войны в Сирии. Путин лично в 2018 году бодро рапортовал о разгроме ИГ в Сирии и сам же в 2022 году призывал добить организацию, потому что ее террористы все еще представляют серьезную опасность.

Теперь ее же подразделение организует теракты против захвативших власть в Афганистане и дружественных Кремлю талибов. В организации "ИГ-Хорасан" тон задают выходцы из Таджикистана, где Россия держит военную базу и активно поддерживает нынешние власти, противостоящие исламистам. Могли ли центральноазиатские фундаменталисты не заметить, что их злейшие враги в регионе - все как один партнеры России?  И если в 2018 году ИГ во время чемпионата мира по футболу в РФ угрожало Кремлю терактами, то почему бы исламисты сейчас должны были отказаться от этой идеи?

Ксенофобия как госполитика Кремля

Неправ Путин и когда утверждает, что российское общество якобы может считаться примером "межэтнического согласия и единства". Крупные города РФ заполнены в основном бесправными и нищими выходцами из Центральной Азии, без которых прекращается уборка мусора, останавливаются стройки - встают целые отрасли, основанные на дешевом неквалифицированном труде. Как называют многие россияне этих людей, мне не хотелось бы здесь цитировать.

И российские власти, скорее, стимулируют такое отношение. В том числе, ведут в отношении стран Центральной Азии откровенно колониальную политику, используя подчас рабский труд мигрантов и в то же время прямо демонстрируя свою уверенность в превосходстве России. Удивительно ли, что среди мигрантов оттуда есть и те, кто успел возненавидеть страну, где они вынуждены жить и работать, чтобы прокормить свои семьи?

Нет "межэтнического согласия" и между народами, живущими в самой России. Недавние протесты в Башкортостане, жестко подавленные властями - пример реального единства, которое достигается путем арестов, пыток, а иногда и убийств этнических и региональных активистов, пытающихся бороться даже не против путинской войны в Украине или власти Путина, а только за здоровое будущее для своих детей.

Впрочем, еще более ярким примером были попытки так называемых "еврейских погромов" в республиках Северного Кавказа. Даже если предположить, что захват ксенофобной толпой аэропорта Махачкалы и другие подобные инциденты были результатом каких-то таинственных провокаций, все равно получается, что политика Кремля привела к тому, что в регионе, где горские евреи и десятки других народов Дагестана жили бок о бок столетиями, сейчас достаточно бросить спичку - и может вспыхнуть пожар этнических чисток. И тут сразу вспоминается, что государство такие проявления ксенофобии, скорее, поощряет, чем предотвращает, взять хотя бы откровенно антисемитские заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Можно было бы аккуратно работать с этническими лидерами и активистами, поддерживать рост национального самосознания и строить тот самый пресловутый "многонациональный народ" России. Но путинский режим, напротив, убрал в 2020 году из конституции упоминание народа, как источника власти.

Кремль ищет террористов не там

Так что когда Путин говорит о том, что Россия не может быть целью для исламских террористов, он, безусловно, лжет. Она была ей в 1990-е, оставалась ей в 2000-е - и сейчас они просто вернулись к своей старой практике. Движение "ИГ-Хорасан", возможно, и новое - а идеи и методы старые.

Агрессия, которую вокруг себя умножает нынешний российский режим, неизбежно обращается против него самого. И это будет только усиливаться, с учетом того, что террористов репрессивные органы путинского режима предпочитают искать среди либеральных инакомыслящих. Ну а россияне должны быть готовы к тому, что жертвами терактов будут они, а не представители власти.

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