МНЕНИЕ | Россия тоже может быть целью для исламистского террора

Российские власти продолжают настаивать на "украинском" следе в теракте в "Крокус Сити Холле": в воскресенье, 7 марта, российское ТВ показало видеозаписи очередных показаний обвиняемых в теракте. На этот раз они прямо говорят, что их якобы ждали в Украине.

В исламских террористов Кремль верить отказывается. "Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов!" - дал новый старт этой пропагандистской кампании лично Владимир Путин, убеждая россиян, что их страна "демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического".

Исламские экстремисты больше не враждуют с Россией?

Возможно, президент России думает, что всех исламских фундаменталистов, а также радикалов различных мастей он уже "купил". С Саудовской Аравией у него тесное сотрудничество по формуле "ОПЕК+" - с целью стабилизации и роста цен на нефть. Дружит Путин с афганским радикальным движением "Талибан", и российские власти даже обсуждают возможность исключения бывшего противника из списка террористов. Лучше чем когда-либо развиваются и иранско-российские отношения. Даже террористы из ХАМАС с симпатией отзываются о российской ближневосточной политике, о чем с радостью сообщает, например, телевидение кадыровской Чечни.

Однако США в 1980-е тоже думали, что поддерживают в Афганистане исламских радикалов ради ослабления СССР, а затем получили Усаму бен Ладена. Да и вышеперечисленными своими представителями исламский мир не ограничивается. Террористическая организация "Исламское государство" была и остается противником России со времен время войны в Сирии. Путин лично в 2018 году бодро рапортовал о разгроме ИГ в Сирии и сам же в 2022 году призывал добить организацию, потому что ее террористы все еще представляют серьезную опасность.