Футбол
12.04.2024, 11:03

Фанат избил плетью игрока соперников после победы в матче

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Абдерразак Амдалла (справа)
Абдерразак Амдалла (справа)
ФОТО: Stringer | Scanpix

„Аль-Хиляль“ обыграл „Аль-Иттихад“ в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:1.

После завершения матча болельщик на трибуне начал оскорблять форварда „Аль-Иттихада“ Абдерразак Амдалла, после чего нападающий облил фаната водой. Затем фанат дважды ударил футболиста плетью. По данным Asharq Al-Awsat, болельщик работает в полиции Абу-Даби.

Амдалла является лучшим бомбардиром „Аль-Иттихада“. Всего в нынешнем сезоне на счету марокканского форварда 18 голов в 22 матчах чемпионата Саудовской Аравии, пишет РБК.

В составе „Аль-Хиляля“ выступает экс-футболист „Зенита“ Малком, которого саудовский клуб купил летом прошлого гола за €60 млн. В прошлом сезоне бразилец с российским паспортом забил 23 гола в РПЛ и был признан лучшим футболистом сезона.

“Аль-Хиляль“ в четвертый раз стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии, что является лучшим результатом турнира. Кроме того, „Аль-Хиляль“ одержал 34-ю победу подряд во всех официальных матчах сезона и продлил беспроигрышную серию до 42 матчей.

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