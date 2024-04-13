Сомы-“мутанты“ из пруда-охладителя вымирают, зато появились шакалы, лесные коты, одичавшие коровы. Как меняется фауна Чернобыльской зоны(9)
Природа Чернобыльской зоны отчуждения, которая включает территории по обе стороны от беларусско-украинской границы, вот уже четвертый десяток лет живет без значительного вмешательства со стороны человека. За это время животный мир этого региона заметно изменился — и продолжает меняться прямо у нас на глазах. Так, в начале апреля мы рассказывали о стаде одичавших коров, постепенно занимающих экологическую нишу давно вымерших туров, а неделей позже — о появлении в украинской части зоны нового вида крупных хищников — шакала. А как вообще сейчас выглядит животный мир Чернобыльской зоны? Рассказывает „Зеркало“.
(Не)домашние животные
Территория, на которой сейчас находятся беларусский Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и украинский Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, до аварии на ЧАЭС была обычным, не заповедным участком Полесья. Кроме города атомщиков Припяти, население которого приближалось к моменту аварии к 50 тысячам человек, здесь не было больших городов — но хватало маленьких, средних и крупных деревень. Общая численность населения будущей Чернобыльской зоны площадью примерно 4200 квадратных километров составляла около 116 тысяч человек.
У этих людей, которые после катастрофы были вынуждены покинуть свои дома, разумеется, было множество домашних животных. Из-за этого нынешний животный мир Чернобыльской зоны имеет ряд особенностей, отличающих его от естественной дикой фауны. Несмотря на свой одомашненный статус, некоторые из видов домашних питомцев смогли адаптироваться к жизни в дикой природе. И, пожалуй, самые заметные из них — это собаки.
Когда после аварии людей начали вывозить из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС, власти разрешили брать им с собой только самое необходимое. Вывозить животных было нельзя. Один из героев книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» так описывал эти страшные события: «Скажу я вам, военная обстановка. Кошки заглядывали в глаза, собаки выли, прорывались в автобусы. Дворняжки, овчарки… Солдаты их выталкивали. Пинали. Они долго бежали за машинами… Эвакуация… Не дай Бог!»
А затем солдаты отстреливали брошенных животных, чтобы не допустить их распространения за пределы зараженной радиацией зоны. Но некоторые из них спрятались, выжили — и стали давать потомство.
Сейчас общая численность собак в зоне отчуждения оценивается в 700 особей. По территории они распределены неравномерно. Из отдаленных районов зоны собак вытеснили стаи более сильных волков, и большинство животных по-прежнему тянутся к людям. Более 250 бездомных собак живут прямо возле Чернобыльской АЭС, еще около 225 — в частично отселенном городке Чернобыле, где находится администрация украинской части зоны отчуждения. Часть «экс-питомцев» взяли под опеку охранники, которые несут службу на окружающих зону КПП. Люди подкармливают их, строят им будки.
Жизнь чернобыльских собак сложна и полна опасностей. Кроме нападения волков, им грозит воздействие радиации, лесные пожары, голод, возможность заражения бешенством. В среднем псы живут здесь не более пяти лет. Несмотря на то, что в зоне отчуждения сменилось уже несколько поколений одичалых животных, большинство из них сохраняют повадки домашних питомцев: лают на незнакомых людей, а со знакомыми успокаиваются и виляют хвостами.
Кроме собак, в Чернобыльской зоне живет еще около 100 одичалых кошек. Хотя они имеют репутацию более свободолюбивых животных, чем собаки, даже бездомные питомцы стремятся держаться поближе к людям.
Стадо одичавших коров, о котором мы писали, появилось в Чернобыльской зоне относительно недавно — в 2016 году. Тогда умерли их хозяева, самовольно поселившиеся в зоне отчуждения. Перед началом российского вторжения главное стадо этих животных насчитывало до 20 голов.
Коровы относятся к широко распространенной в Беларуси и Украине черно-пестрой молочной породе, но за восемь лет они уже заметно адаптировались к дикой жизни. При появлении человека или автомобилей животные стараются убежать в заросли. Они научились выживать без людей, в зимнее время выкапывают траву из-под снега. Коровы дикого стада больше не нуждаются в ежедневной дойке — их цикл лактации «привязался» к рождению телят. Как настоящие дикие животные, они научились защищать своих телят от хищников, помещая их в случае угрозы в глубине стада.
В конце 2021 года у стада одичавших чернобыльских коров сменился вожак — им стал молодой черный бык, победивший постаревшего и подслеповатого прежнего лидера. Прежний лидер смирился с поражением и остался в стаде в качестве рядового члена.
Часть домашних лошадей, переживших чернобыльскую катастрофу и переселение своих хозяев, тоже образовала в украинской части Чернобыльской зоны несколько одичавших табунов. Но их уже полностью истребили браконьеры.
Расцвет местной дикой фауны
Сильное радиоактивное заражение зоны отчуждения после аварии на ЧАЭС поначалу оказало заметное негативное влияние на животный мир этого региона. В исследовании 2007 года (то есть более чем через 20 лет после катастрофы) ученые отмечали снижение видового богатства, численности и плотности популяции птиц, гнездившихся вокруг эпицентра аварии. А исследование 2009 года показало, что в районах Чернобыльской зоны с более высоким уровнем радиации встречается меньше таких насекомых, как шмели, бабочки, кузнечики, стрекозы.
Но с ходом времени ситуация стала выправляться — по крайней мере, в той части, которая касается крупных животных. В 2006 году авторы доклада Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете министров Беларуси насчитали в Полесском радиационно-экологическом заповеднике 40 видов млекопитающих, 70 видов птиц и 25 видов рыб — причем более 40 видов животного мира относилось к числу редких и исчезающих. В докладе писали, что наблюдается увеличение численности таких животных. И указывали, что после ухода с этой территории людей здесь образовались «по сути, идеальные условия для восстановления животного мира».
В 2015 году команда ученых из Беларуси, США, Франции и Великобритании опубликовала результаты многолетнего исследования популяций различных видов диких животных в беларусской части зоны отчуждения. Исследователи проверили, насколько соответствуют реальности три важные гипотезы об устойчивости дикой природы к крупнейшей ядерной катастрофе в истории.
Первая заключалась в том, что численность млекопитающих в разных районах Чернобыльской зоны должна была зависеть от степени их радиоактивного загрязнения. Ученые предположили, что чем более «грязным» является какой-то участок, тем меньше животных должно там водиться. Эта гипотеза оказалась ложной: исследование показало, что никакой связи между степенью радиоактивного заражения и плотностью популяций лосей, волков, кабанов, косуль и лисиц не существует. Животные охотно живут даже в сильно загрязненных радиоактивным цезием местностях.
Вторая гипотеза заключалась в том, что плотность крупных млекопитающих в беларусской части Чернобыльской зоны все же меньше, чем в четырех незагрязненных заповедниках и национальных парках Беларуси. Подтвердить ее таже не удалось: оказалось, что Полесский радиационно-экологический заповедник по плотности населения крупных копытных (лосей, благородных оленей, косуль и кабанов) примерно соответствует Березинскому биосферному заповеднику и трем национальным паркам страны. А по плотности волчьего «населения» даже превосходит их в семь раз.
Третья гипотеза, которую проверяли ученые, заключалась в том, что плотность крупных млекопитающих в зоне отчуждения должна была снизиться хотя бы в первые десять лет после аварии. На самом деле все происходило с точностью до наоборот: количество диких кабанов, лосей и косуль в беларусской части зоны отчуждения уже в первом десятилетии после аварии на ЧАЭС существенно выросло.
Общий вывод исследователей был таким: несмотря на то, что очень высокие дозы радиации в первые шесть месяцев после аварии заметно повлияли на здоровье и воспроизводство животных в Чернобыльской зоне, какого-то долгосрочного радиационного ущерба для популяций разных видов млекопитающих обнаружить не удалось. Популяции лосей и кабанов в Чернобыльской зоне росли даже в начале 1990-х, когда эти виды переживали заметное сокращение на остальной территории стран бывшего СССР. Польза для экосистемы от «удаления» из нее людей оказалась большей, чем ущерб, нанесенный хроническим радиационным воздействием.
К похожим выводам пришла и еще одна международная группа исследователей, которая осенью 2014 года наблюдала за животным миром Полесского заповедника с помощью 94 фотоловушек. По их данным, тяжесть радиационного загрязнения не оказывает заметного влияния на распространение кабанов, волков, енотовидных собак и лисиц.
На украинской стороне зоны отчуждения ученые фиксируют то же самое. Отсутствие людей позволило дикой природе восстановиться. Здесь растет количество лосей, оленей, волков, рысей, появились зашедшие с территории Беларуси медведи. В объективы фотоловушек часто попадают редкие и скрытные черные аисты.
Водятся в зоне отчуждения и такие редкие виды животных, как рысь, летучая мышь гигантская вечерница, глухарь, филин, бородатая неясыть, большая белая цапля, золотистая щурка, болотная черепаха. Вполне обычными животными в Чернобыльской зоне стали благородные олени. Самая крупная птица Беларуси, краснокнижный орлан-белохвост с размахом крыльев до 2,5 метра, тоже прекрасно себя чувствует в зоне отчуждения. Если в Беловежской пуще насчитывается около десяти пар этих птиц, то в Чернобыльской зоне — около 20. А в 2017 году в беларусской части зоны фотоловушка засняла лесного кота — хищника, который считался исчезнувшим в нашей стране с 1927 года.
По мнению ученых, есть две основные причины, по которым Чернобыльская зона так притягательна для редких видов животных: это действенный охранный режим (более строгий, чем во многих других заповедниках), и снятие практически всех видов антропогенной (то есть связанной с деятельностью человека) нагрузки на природу.
В отсутствие человека процветают и рыбы, населяющие водоемы Чернобыльской зоны. Из-за того, что эти животные довольно чувствительны к радиоактивному заражению, в первые годы после аварии ученые отмечали проблемы с репродуктивной системой карпов, плотвы, окуня. Это могло влиять на способность популяций рыб к воспроизведению. Но исследования 2018 года показали, что к этому времени такие изменения стали уже незначимыми, а воздействие радиации здесь в целом уже практически не влияет ни на здоровье рыб, ни на их видовое разнообразие.
Сейчас в водоемах Чернобыльской зоны водится около 20 видов рыб, в том числе плотва, красноперка, линь, густера, лещ, синец, караси обыкновенный и серебряный, сазан, белый толстолобик, голавль, чехонь, язь. Пожалуй, самые известные представители чернобыльской ихтиофауны — это огромные сомы из искусственного пруда-охладителя ЧАЭС, которых часто подкармливали хлебом любители экстремального туризма.
Впрочем, похоже, что как раз с этой достопримечательностью Чернобыльская зона вскоре распрощается. С 2016 года огромный пруд-охладитель перестали подпитывать водой, и он превратился в каскад постепенно мелеющих озер.
В ноябре 2023 года администрация Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника через свою страницу в Facebook сообщила, что гигантские сомы пруда-охладителя исчезают вместе с самим водоемом и другими населявшими его рыбами. К слову, никакими мутантами эти сомы не являются. «Рецепт» их больших размеров был прост: достаточное количество еды (в том числе подкормка туристами), а также отсутствие конкуренции со стороны других крупных хищных рыб.
Любителям рыбалки на всякий случай напомним, что ловля рыбы в водоемах на радиоактивно загрязненных территориях зоны отселения людей в Чернобыльской зоне запрещена законом. Такой проступок карается штрафами в размере от пяти до 30 базовых величин, а также отдельной оплатой за каждую незаконно добытую рыбу.
Новые и вернувшиеся виды
После того, как крупнейшая техногенная катастрофа принудила людей покинуть более четырех тысяч квадратных километров беларусской и украинской земли, эта территория превратилась в настоящий заповедник. Обширная лесистая территория превратилась в «пограничный переход» для животных, не признающих государственные границы. Проходя через Чернобыльскую зону, звери пополняют видовое разнообразие смежных регионов соседних стран.
Как упоминалось выше, из Беларуси на юг здесь переходят редкие в Украине медведи и зубры. А в нашу страну попали уничтоженный почти сто лет назад лесной кот и шакал, которого эпизодически стали встречать в разных регионах Беларуси всего 13 лет назад.
А некоторых редких животных целенаправленно выпускают (интродуцируют) в Чернобыльскую зону люди. Так, на беларусской части зоны в 1996 году выпустили зубров, стадо которых к 2023 году выросло до 197 особей (осенью 2015 года первого зубра из этой популяции обнаружили в Украине). Пару животных в Чернобыльскую зону в 1998 году выпустили и украинцы — но уже к началу 2001 года они погибли.
Успешнее сложилась украинская интродукция в Чернобыльскую зону лошадей Пржевальского — центральноазиатских близких родственников вымерших лесных лошадей тарпанов, которые в прошлом встречались в беларусских и украинских лесах.
В 1998 году в украинской части Чернобыльской зоны выпустили 26 голов этих животных из степного заповедника «Аскания-Нова». Они прижились, научились добывать корм из-под снега и противостоять волкам — а главное, начали размножаться. К весне 2023 года поголовье лошадей Пржевальского в зоне выросло до 150 особей.
В 2007 году лошадей Пржевальского впервые заметили на беларусской стороне Чернобыльской зоны. С 2023 года эти непарнокопытные включены в Красную книгу Беларуси.