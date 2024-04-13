Сомы-“мутанты“ из пруда-охладителя вымирают, зато появились шакалы, лесные коты, одичавшие коровы. Как меняется фауна Чернобыльской зоны

(Не)домашние животные

Территория, на которой сейчас находятся беларусский Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и украинский Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, до аварии на ЧАЭС была обычным, не заповедным участком Полесья. Кроме города атомщиков Припяти, население которого приближалось к моменту аварии к 50 тысячам человек, здесь не было больших городов — но хватало маленьких, средних и крупных деревень. Общая численность населения будущей Чернобыльской зоны площадью примерно 4200 квадратных километров составляла около 116 тысяч человек.

У этих людей, которые после катастрофы были вынуждены покинуть свои дома, разумеется, было множество домашних животных. Из-за этого нынешний животный мир Чернобыльской зоны имеет ряд особенностей, отличающих его от естественной дикой фауны. Несмотря на свой одомашненный статус, некоторые из видов домашних питомцев смогли адаптироваться к жизни в дикой природе. И, пожалуй, самые заметные из них — это собаки.

Когда после аварии людей начали вывозить из 30-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС, власти разрешили брать им с собой только самое необходимое. Вывозить животных было нельзя. Один из героев книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» так описывал эти страшные события: «Скажу я вам, военная обстановка. Кошки заглядывали в глаза, собаки выли, прорывались в автобусы. Дворняжки, овчарки… Солдаты их выталкивали. Пинали. Они долго бежали за машинами… Эвакуация… Не дай Бог!»

А затем солдаты отстреливали брошенных животных, чтобы не допустить их распространения за пределы зараженной радиацией зоны. Но некоторые из них спрятались, выжили — и стали давать потомство.