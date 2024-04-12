12.04.2024, 10:39
СМОТРИТЕ на Delfi | „Константин Васильев. Нестандартное мышление“. Что за личность скрывается за футболистом со скандальными высказываниями?
ФОТО: | Õhtuleht
В 2019 году вышел документальный фильм о скандально известном 39-летнем эстонском футболисте Константине Васильеве, рассказывающий об успехах и трудностях во время карьеры как в клубах, так и в сборной.
Документальный фильм о полузащитнике сборной Эстонии по футболу Константине Васильеве рассказывает о том, как русский мальчик, живущий в Маарду, становится героем для эстонцев. Но карьера Васильева, которого называют „маэстро“, не была безупречной. Так случилось и сейчас, когда полузащитник высказал свое мнение о войне в Украине в подкасте „Третий тайм“ и в результате был лишен капитанской повязки.