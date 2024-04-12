Футбол
12.04.2024, 10:39

СМОТРИТЕ на Delfi | „Константин Васильев. Нестандартное мышление“. Что за личность скрывается за футболистом со скандальными высказываниями?

 
Константин Васильев
Константин Васильев
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

В 2019 году вышел документальный фильм о скандально известном 39-летнем эстонском футболисте Константине Васильеве, рассказывающий об успехах и трудностях во время карьеры как в клубах, так и в сборной.

Документальный фильм о полузащитнике сборной Эстонии по футболу Константине Васильеве рассказывает о том, как русский мальчик, живущий в Маарду, становится героем для эстонцев. Но карьера Васильева, которого называют „маэстро“, не была безупречной. Так случилось и сейчас, когда полузащитник высказал свое мнение о войне в Украине в подкасте „Третий тайм“ и в результате был лишен капитанской повязки.

В фильме Васильев рассказывает о взлетах и падениях своей карьеры. Что за человек скрывается под оболочкой блестящего футболиста?

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