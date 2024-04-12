Штангист Март Сейм не смог завоевать путевку на Олимпиаду

Для того, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду, Сейму было необходимо успешно выступить на этапе Кубка мира в Таиланде, но там эстонский супертяжеловес не сумел опередить основных конкурентов, сообщает RusERR.

В рывке он не без труда взял 180 кг, в толчке для сохранения шансов на олимпийский билет ему было необходимо поднять штангу весом 247 кг, но от этой попытки эстонец отказался.

Напомним, что Сейм получил травму на чемпионате Европы в Софии, 20 февраля. Сейм получил травму в рывке с весом 237 кг на штанге. „С момента травмы прошло всего шесть недель. Нога восстановилась, и реабилитация проходила очень хорошо, но времени просто не хватало. В итоге несколько недель все равно не хватило. Мы не смогли вернуть нужную резкость“.

Ранее Март Сейм один раз выступал на Олимпиаде - в 2016 году в Бразилии он занял седьмое место.

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