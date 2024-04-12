Путин назвал удары по электростанциям Украины частью „демилитаризации“ и ответом на обстрелы российских энергообъектов

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по энергообъектам Украины — это часть процесса «демилитаризации», так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс страны. Такое заявление он сделал на встрече с Александром Лукашенко, передает „Медуза“ со ссылкой на агентство ТАСС.

«Если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, — это демилитаризация. Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК — на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия «была вынуждена» ответить на удары по ее энергообъектам со стороны Украины, хотя не делала этого зимой исходя из «гуманитарных соображений».

«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить», — приводит слова Путина «Интерфакс».

Российские войска последние несколько недель увеличили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, почти ежедневно войска РФ запускают дроны и ракеты по таким объектам в Харьковской области. 1 апреля глава Харькова Игорь Терехов говорил, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.