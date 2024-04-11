Полуфинал Кубка Эстонии по футболу: „Пайде“ сыграет с „Нымме Калью“, а „Левадия“ с „Виймси“

Полуфинальные пары Кубка Эстонии

„Пайде“ - „Нымме Калью“

„Левадия“ - „Виймси“

Помимо кубкового титула, три команды, оставшиеся в соревнованиях, также могут получить шанс сыграть в еврокубках. Поскольку городская команда „Пайде“ заняла в прошлом сезоне Премиум лиге четвертое место, победа „Левадии“ в Кубке Эстонии гарантирует им путевку в еврокубки. Чтобы попасть в Лигу конференций, „Калью“ и „Виймси“ должны дойти до финала Кубка Эстонии и одержать там победу.

Первый полуфинал между „Пайде“ и „Калью“ состоится 8 мая в 19:00 в Пайде, второй - между „Левадией“ и „Виймси“ - 9 мая в 19:00 на А. Ле Кок Арене. Финал пройдет 25 мая на „А. Ле Кок Арене“.

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