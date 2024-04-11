Умер скандальный футболист и актер О. Джей Симпсон

„10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками“, — говорится в публикации на странице Симпсона в X.

TMZ пишет, что в феврале стало известно, что у бывшего спортсмена диагностировали рак предстательной железы, и в последние несколько месяцев он находился в хосписе. При этом сам О. Джей в видеообращениях отрицал нахождение в хосписе, не комментируя непосредственно тему заболевания. В то же время примерно год назад Симпсон в видео в X говорил, что „подхватил“ какую-то форму рака, но предположил, что победил ее, отмечает портал.

Симпсону было 76 лет. Он построил успешную спортивную карьеру, в 1985 году войдя в Зал славы профессионального американского футбола. Симпсон стал первым игроком Национальной футбольной лиги, пробежавшим с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон. Также О. Джей сыграл в нескольких десятках фильмов, одна из самых известных ролей — детектив Нортберг в комедийной трилогии „Голый пистолет“.

Однако всемирно известным Симпсон стал в 1994 году, когда его обвинили в убийстве жены Николь Брайн-Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана. Погоню за спортсменом тогда транслировали по американскому телевидению.

В итоге присяжные признали его невиновным. Процесс вызвал большой резонанс, каждый шаг защиты и обвинения освещался в СМИ. Этому делу был посвящен первый сезон телесериала „Американская история преступлений“, сообщает BBC.

Позднее семье погибшего Голдмана удалось выиграть гражданский иск против бывшего футболиста. Тогда суд признал Симпсона ответственным за смерть Голдмана и постановил взыскать с ответчика 33,5 млн долларов.

В 2008 году Симпсона признали виновным в вооруженном ограблении и похищении людей и приговорили к 33 годам. В 2017 году он был помилован и вышел на свободу.

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