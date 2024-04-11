Хоккей
11.04.2024, 17:48

Приходи поддержать наших хоккеистов! Вход на первый матч ЧМ - бесплатный

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

С 14 по 20 апреля в таллиннском в ледовом холле „Тондираба“ пройдёт юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой (U18, дивизион I, группа B). Эстонские юноши сыграют с Францией, Словенией, Италией, Южной Кореей и Литвой. Вход на первый матч сборной Эстонии против итальянцев, который состоится в воскресенье, 14 апреля, в 16:00, бесплатный для всех.

«Приходите поддержать наших, и установим рекорд посещаемости в хоккее!» — призывает Эстонский хоккейный союз.

NB! Бесплатный билет необходимо зарегистрировать на портале Piletitasku!

Билеты на остальные матчи или проходку на весь турнир можно купить ЗДЕСЬ.

Победитель турнира поднимется в группу А первого дивизиона на следующий год, в то время как команда, занявшая последнее место, опустится в группу А второго дивизиона .

Расписание турнира:

14.04.2024

12:30 Литва - Франция

16:00 Эстония - Италия

19:30 Южная Корея - Словения

15.04.2024

12:30 Италия -Литва

16:00 Франция - Южная Корея

19:30 Словения - Эстония

17.04.2024

12:30 Словения - Италия

16:00 Литва - Южная Корея

19:30 Франция - Эстония

19.04.2024

12:30 Италия - Франция

16:00 Словения - Литва

19:30 Южная Корея - Эстония

20.04.2024

12:30 Франция - Словения

16:00 Эстония - Литва

19:30 Италия - Южная Корея

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