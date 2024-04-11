Приходи поддержать наших хоккеистов! Вход на первый матч ЧМ - бесплатный
С 14 по 20 апреля в таллиннском в ледовом холле „Тондираба“ пройдёт юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой (U18, дивизион I, группа B). Эстонские юноши сыграют с Францией, Словенией, Италией, Южной Кореей и Литвой. Вход на первый матч сборной Эстонии против итальянцев, который состоится в воскресенье, 14 апреля, в 16:00, бесплатный для всех.
«Приходите поддержать наших, и установим рекорд посещаемости в хоккее!» — призывает Эстонский хоккейный союз.
NB! Бесплатный билет необходимо зарегистрировать на портале Piletitasku!
Билеты на остальные матчи или проходку на весь турнир можно купить ЗДЕСЬ.
Победитель турнира поднимется в группу А первого дивизиона на следующий год, в то время как команда, занявшая последнее место, опустится в группу А второго дивизиона .
Расписание турнира:
14.04.2024
12:30 Литва - Франция
16:00 Эстония - Италия
19:30 Южная Корея - Словения
15.04.2024
12:30 Италия -Литва
16:00 Франция - Южная Корея
19:30 Словения - Эстония
17.04.2024
12:30 Словения - Италия
16:00 Литва - Южная Корея
19:30 Франция - Эстония
19.04.2024
12:30 Италия - Франция
16:00 Словения - Литва
19:30 Южная Корея - Эстония
20.04.2024
12:30 Франция - Словения
16:00 Эстония - Литва
19:30 Италия - Южная Корея
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.