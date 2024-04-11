Приходи поддержать наших хоккеистов! Вход на первый матч ЧМ - бесплатный

С 14 по 20 апреля в таллиннском в ледовом холле „Тондираба“ пройдёт юниорский чемпионат мира по хоккею с шайбой (U18, дивизион I, группа B). Эстонские юноши сыграют с Францией, Словенией, Италией, Южной Кореей и Литвой. Вход на первый матч сборной Эстонии против итальянцев, который состоится в воскресенье, 14 апреля, в 16:00, бесплатный для всех.