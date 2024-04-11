Угрозы „Исламского государства“ матчам Лиги чемпионов: в Лондоне, Париже и Мадриде усилены меры безопасности

Во вторник 9 апреля в Мадриде играли испанский „Реал“ и английский „Манчестер Сити“, в Лондоне английский „Арсенал“ принимал германскую „Баварию“.

10 апреля в Мадриде испанский „Атлетико“ на своем поле встречался с германской „Боруссией“, а французский „Пари Сен-Жермен“ в Париже играл с испанской „Барселоной“.

Меры безопасности пришлось усилить после того, как в близких к „Исламскому государству“ интернет-изданиях появилось нескольких постеров с призывами совершать нападения на стадионах, где пройдут матчи.

Поддерживающий ИГ канал призывал к нападениям и опубликовал изображения стадиона „Эмирейтс“ в Лондоне, стадионов „Сантьяго Бернабеу“ и „Метрополитано“ в Мадриде, а также стадиона „Парк де Пренс“ в Париже.

На другой фотографии, опубликованной на прошлой неделе, показан стадион „Альянц Арена“ в Мюнхене, где на следующей неделе „Бавария“ будет играть ответный матч с „Арсеналом“.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что во время матча ПСЖ с «Барселоной» в Париже в среду будут приняты «значительно усиленные» меры безопасности.

«Я напомню, что всего 10 дней назад ИГ опубликовало фотографию мюнхенского стадиона и заявило, что необходимо действовать против спортивных объектов, где проводятся футбольные матчи. Хотя мишенью могут стать любые виды спорта, — сказал Дарманен. — Учитывая, насколько важна Лига чемпионов для футбола, мы, конечно, ведем переговоры с нашими партнерами».

Министр спорта Испании Пилар Алегрия призвала соблюдать спокойствие в преддверии матчей в Мадриде и сообщила, что для обеспечения безопасности будет задействовано более 2 тыс. полицейских и сотрудников Гражданской гвардии.

«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих стадионах, — заявил представитель Союза европейских футбольных ассоциаций. — Мы планируем провести все матчи в соответствии с расписанием, приняв соответствующие меры безопасности».