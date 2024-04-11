ВИДЕО | Cамый несуразный момент года в НБА

В начале второй четверти матча с „Никс“ центровой „Буллз“ Андре Драммонд захотел зарядить команду энергией.

1. Он классно отбился на периметре и спровоцировал потерю.

2. Рванул под чужое кольцо, надеясь на то, что его отблагодарят.

3. Не дождался взаимности от партнера.

4. Прискакал в защиту.

5. Получил травму при борьбе за отскок, так что его эвакуировали в инвалидном кресле.

В итоге Драммонд, сам того не желая, стал одним из героев самой оригинальной клоунады года в НБА. „Буллз“ уступали в счете 27:36 и получили к тому момента от соперника 65 процентов с игры, но форвард Торри Крэйг решил, что пришло его время поразить народ во всем мире. По крайней мере, по фотографии из-за щита прямо-таки читается: „Вот он мой звездный час. Мама, вся планета смотрит на меня“.

Планета действительно оценила выдумку Крэйга по достоинству.

Он не стал забивать из-под кольца.

Он не стал бить сверху.

Он не отдал передачу на Драммонда.

Три игрока „Буллз“ выбежали на пустое кольцо. И тут Крэйг неожиданно набросил сам себе мяч об щит, не смог забить с парашюта, столкнулся в воздухе с ожидавшим передачу Драммондом и остался на паркете, пока Коби Уайт держался за голову…

„Я просто пытался сделать что-то зрелищное и задать настроение, – объяснил Крэйг свои действия. – Я пытался направить нас в правильном направлении. Естественно, я не знал, что Драм прыгает за мной. Так что тут имела место несогласованность или неверное прочтение момента, или что-то в таком духе. Мне нужно было просто поставить сверху или забить из-под кольца, так что вся вина на мне“.

Драммонд совершенно точно показал, чья эта вина, когда перешагнул через Крэйга и не стал его поднимать. Таким образом процесс „постеризации“ в момент данка все же произошел, в каком-то смысле.

Момент стал лучшей иллюстрацией всего сезона „Буллз“. В 79 матчах они потерпели 42 поражения, это уже их шестой сезон с отрицательным балансом за 7 последних лет. И вместо света в конце туннеля там этот вот данк.