МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: центристам придется сделать рестарт, если они хотят выжить в большой политике

Страсти по таллиннской коалиции

Переговоры о создании новой коалиции проходят достаточно тяжело из-за давления со стороны Урмаса Рейнсалу и партии Isamaa включить в текст коалиционного соглашения намерение лишить граждан России и Белоруси права голоса на местных выборах. Разумеется, все это выглядит, как политический шантаж, так как всем остальным партиям ясно, как белый день, что этот вопрос не решается на уровне местного самоуправления.

Страсти по коалиции подогревает атака центристов из-за прописки на Андре Ханимяги, который ушел в соцдемы. Выглядит это безобразно, так как ряд центристских депутатов из столичного горсобрания сами в Таллинне не живут. Но когда речь идет о настоящем политическом выживании, тут, видимо, средства можно не выбирать. Но в реальности эти судорожные попытки любой ценой удержаться за власть начали вызывать чувство отторжения у обычных людей.

Масла в огонь подлили внефракционные депутаты Рийгикогу Таави Аас и Тынис Мёльдер, которые выступили с заявлением о том, что если в воскресенье партнеры по коалиции не договорятся, то они готовы будут сотрудничать с любой фракцией, представленной в столичном горсобрании. Это уже конкретный сигнал Рейнсалу, что если он не перестанет выкручивать руки возможным коалиционным партнерам, то может потерпеть громкое фиаско и лично он будет виноват в том, что не удалось договориться.

Центристская дилемма

Перед Центристской партией стоит задача со многими неизвестными, которую они должны решить в ближайшее время, если хотят восстановить свой политический потенциал. Перед центристами стоит угроза выплаты миллионного штрафа, если Госсуд не примет иное решение. Но даже это не самая большая проблема.

Недавно на встрече со старшеклассниками Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Яна Тоом заявила, что переход на эстонский язык обучения „это какой-то злобный эксперимент над детьми“.