МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: центристам придется сделать рестарт, если они хотят выжить в большой политике(1)
Все ждут воскресенья, как момента истины. Удастся ли реформистам, социал-демократам, отечественникам и партии Eesti 200 договориться, выбрать нового мэра Таллинна и наконец приступить к реальной работе по руководству столицей. Предполагаю, что центристы не оставляют надежд, что все вдруг сорвется и станет как прежде. Я думаю, что вне зависимости от воскресных результатов, как прежде уже не будет.
Страсти по таллиннской коалиции
Переговоры о создании новой коалиции проходят достаточно тяжело из-за давления со стороны Урмаса Рейнсалу и партии Isamaa включить в текст коалиционного соглашения намерение лишить граждан России и Белоруси права голоса на местных выборах. Разумеется, все это выглядит, как политический шантаж, так как всем остальным партиям ясно, как белый день, что этот вопрос не решается на уровне местного самоуправления.
Страсти по коалиции подогревает атака центристов из-за прописки на Андре Ханимяги, который ушел в соцдемы. Выглядит это безобразно, так как ряд центристских депутатов из столичного горсобрания сами в Таллинне не живут. Но когда речь идет о настоящем политическом выживании, тут, видимо, средства можно не выбирать. Но в реальности эти судорожные попытки любой ценой удержаться за власть начали вызывать чувство отторжения у обычных людей.
Масла в огонь подлили внефракционные депутаты Рийгикогу Таави Аас и Тынис Мёльдер, которые выступили с заявлением о том, что если в воскресенье партнеры по коалиции не договорятся, то они готовы будут сотрудничать с любой фракцией, представленной в столичном горсобрании. Это уже конкретный сигнал Рейнсалу, что если он не перестанет выкручивать руки возможным коалиционным партнерам, то может потерпеть громкое фиаско и лично он будет виноват в том, что не удалось договориться.
Центристская дилемма
Перед Центристской партией стоит задача со многими неизвестными, которую они должны решить в ближайшее время, если хотят восстановить свой политический потенциал. Перед центристами стоит угроза выплаты миллионного штрафа, если Госсуд не примет иное решение. Но даже это не самая большая проблема.
Недавно на встрече со старшеклассниками Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Яна Тоом заявила, что переход на эстонский язык обучения „это какой-то злобный эксперимент над детьми“.
Центристам нужно решить, хотят ли они быть партией, которая представляет интересы преимущественно русскоязычного населения или они хотят стоять за интересы и других групп населения. К сожалению, в настоящее время я вижу, что ряд центристов в своей публичной риторике стремительно скатываются в нишевую партию, которая либо запугивает русских Эстонии, либо говорит им ровно то, что те хотят слышать. Например, недавно на встрече со старшеклассниками Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Яна Тоом заявила, что переход на эстонский язык обучения „это какой-то злобный эксперимент над детьми“. Ну собственно, привет интеграции, сплочению и мотивации у молодежи. Такая риторика может лишь вызвать у детей и их родителей ненависть к государству. Так что в этом месте центристам нужно определяться, кто их избиратели и в чем состоит идеология партии. Сейчас то, что говорит председатель партии Михаил Кылварт никак не вяжется с тем, что делают другие члены партии. Рейтинги говорят сами за себя – поддержка среди эстонцев приближается к маргинальному показателю.
Большая интрига для центристов – выборы в Европейский парламент. Если им удастся завоевать мандат, то кому он достанется? Михаилу Кылварту, который стоит первым номером, или Яне Тоом, которая список замыкает? Здесь вполне может повториться история десятилетней давности, когда Тоом с последнего места набрала больше голосов, чем тогдашний председатель партии Эдгар Сависаар, и уехала в Брюссель.
И наконец, мы подошли к самому интересному моменту – председателю партии. Я считаю, что пока не стало слишком поздно, центристам имеет смысл провести внеочередной конгресс и выбрать себе нового лидера, который смог бы сделать рестарт партии и вдохнуть в нее новую жизнь и идеи. Можно сколько угодно кричать вслед ушедшим, что они предатели и развалили партию, но как мне по-простому сказал мой избиратель: „От хорошего руководителя люди не уходят!“ Словом, позиция жертвы, которую заняли сейчас центристы, безусловно имеет некие плюсы в глазах преданных избирателей, но в долгосрочной перспективе нежизнеспособна.
Однако, доживем до воскресенья!
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